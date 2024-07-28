Kayısı çekirdeğinden 6 ayda 5.5 milyon dolarlık ihracat

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Malatya’da üretilen kuru kayısı, birçok ülkede ağızları tatlandırırken çekirdeği ise ihraç edilen ürünler arasında yerini alıyor. Bu yılın ilk 6 ayında 1665 ton kayısı çekirdeği ihracatından 5 milyon 530 bin dolarlık gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı çekirdeğinin kent ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi. Kentte kayısının çekirdeğinin yüzde 90’ını ihraç ettiklerini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

“Malatya’da kayısının yanı sıra çekirdeği de kent ekonomisine katkı sağlıyor. Üretici açısından baktığımızda kayısı çekirdeği önemli bir gelir kaynağı. 2024 yılının ilk 6 ayında 1665 ton kayısı çekirdeği ihraç ederek 5 milyon 530 bin dolar gelir elde ettik. Başta Almanya olmak üzere İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Hindistan’a kayısı çekirdeği ihracatı yapıyoruz. İhracat her yıl değişiklik gösterebiliyor, burada en önemli etken Amerikan bademi. Badem fiyatı yüksek olduğunda kayısı çekirdeğine ilgi oluyor. Badem üretiminin arttığı yıllarda da kayısı çekirdeğinde gerileme oluyor.”