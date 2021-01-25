Kayak otellerinden Uludağ'daki görüntülere ilişkin açıklama

Otellerden yapılan açıklama;

Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde, tüm sektörlerimiz ciddi bir sınavdan geçmektedir.

Türkiye'de kayağa gönül vermiş kayak yatırımcıları ve kayak camiamızın tüm bileşenleri olarak, beraber çalıştığımız iş ortaklarımızla birlikte bu sürecin en az zararla atlatılması konusunda ciddi hassasiyet göstermekteyiz.

Turizm Bakanlığımız yönetimindeki "Güvenli Turizm Sertifikası Programı" bağlamında hatta üstünde ek tedbirlerle,

İçişleri Bakanlığımızın ve Bakanlar Kurulu kurallarına bağlı kalarak bu süreci en iyi şekilde yönetiyoruz.

Bu şekilde kayak sporunu sevenlere, genç yetişkin bakmadan en güvenli ve güzel hizmeti verip kayak sporunun kesintisiz devamını sağlamak için çok büyük çaba gösteriyoruz.

Bu sektörden ekmek yiyen tüm paydaşlarımız bu dönemi en az zararla geçmesi en büyük dileğimiz.

Sektörümüzün tamamına yakına bu kuralları en iyi şekilde uygularken, sadece 1-2 kötü örneğin sosyal medyada konu olması ve kuralları bozmaları hepimizi derinden üzmektedir.

Kendi içimizde bu meslektaşlarımızla konuştuk, bundan sonrası için gerekli uyarıları yaptık.

Kurallara uymakla ilgili hassasiyetimizden taviz vermemeye kararlıyız.

Pandemi sürecinde geri kalan kayak sezonumuzu,

Pandemi Kuralları ve Güvenli Turizm Sertifikası kurallarına bağlı kalarak,

Eğlencesiz, tüm kurallara harfiyen uygun olarak devam edeceğimizi yetkili mercilerimiz ve kamuoyuyla hassasiyetle paylaşırız.

Saygılarımızla,

Kayak Otelleri Adına,

-Erciyes Kayak Merkezi

-Kartalkaya Kayak Merkezi

-Palandöken Kayak Merkezi

-Sarıkamış Kayak Merkezi

-Uludağ Kayak Merkezi