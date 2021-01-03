Kayağı ‘sıcak’ çarptı

Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi 2020’nin ilk aylarından bu yana koronavirüsle mücadele halinde. Alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla koronavirüse karşı başarı yakalanmaya çalışılıyor. Ancak son dönemlerde koronavirüs tehlikesi dışında yaşanan yüksek sıcaklıklar başta kuraklık olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı en büyük etki ise kayak bölgelerinde görülüyor. Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle turist sayılarından büyük düşüşlerin görüldüğü kayak bölgeleri, ocak ayı gelmesine rağmen henüz yağmayan kar sebebiyle de zor süreçler yaşıyor. Bazı bölgelerde kar makineleri ile pistlerde kar oluşturulsa da kar yağışının olmaması ve pandemi kısıtlamaları bölgelerdeki işletme sahiplerini kara kara düşündürüyor. Biz de Türkiye’nin dört bir tarafındaki kayak merkezlerindeki sektör temsilcileri ile konuştuk. Yaşanan durumu onlardan dinledik.

Uludağ’da, geçen yıllarda yılbaşı öncesi yağan kar, bu yıl yağmadı. DHA’nın 30 Aralık’ta servis ettiği fotolarda da durum net olarak gözler önüne serildi. Dün itibariyle ise Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı.

OTELLER GELECEK HAFTA AÇILIYOR

Uludağ’da yaşanan durum ile ilgili bilgi veren Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği eski başkanı Mehmet Haluk Beceren, “Bu sene kış henüz gelmedi. Ayrıca pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar da kayak turizmini bir hayli etkiledi. Geçen yıl 18 Aralık’ta sezonu açmıştık. Kar seviyesi de iyiydi. Ancak bu yıl kar yağışı henüz olmadı. Bu yüzden bölgedeki birçok otel gelecek haftadan itibaren otellerini açmayı planlıyor” diye konuştu.

TURİST SAYISI % 90 AZALDI

Kartepe’de kar olmaması nedeniyle zor bir süreç yaşandığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Aytekin Şahinbaş, “Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar dışında kar yağışının az olması bölgeyi bir hayli etkiledi. Haftasonu yasakları sonrasında turist sayısında düşüş yaşandı. Haftaiçi düzenlenen turlarda da istenilen yoğunluğa ulaşılamadı. Turist sayısında geçen yıla göre yüzde 90 yaşandı. Kar seviyesi geçen yıla göre çok çok daha az. İklim değişikliğinin etkilerini derinden hissediyoruz” dedi.

KAR YAĞIŞI YÜZDE 100 DOLULUK GETİRİR

Bolu Kartalkaya’da da benzer bir durum yaşanıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner, “Bölgede 5 otel var, 3’ü hala kapalı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kayak yapmaya müsaade çıkmadı. Bu kısıtlamalara kar yağışı olmaması da eklenince bölge bir hayli etkilendi. 15 Ocak sonrasında bölgedeki kapalı otellerin açılması yönünde planımız var. Eğer pandemi kısıtlamaları gevşetilir, kar yağışı da başlarsa kısa sürede yüzde 100 doluluğa ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.



KAR MAKİNESİYLE AÇIK KAPATILDI

Pandemi sürecinin Erciyes kayak merkezi için fırsata dönüştüğüne dikkat çeken Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Avusturya, İsviçre ve Fransa gibi ülkeler hava sahalarını kapatınca Rusya, Ukrayna ve Polonya’da çok ciddi kayak turisti ağırlamaya başladı. Bu ülkelerden haftada 12 uçak geliyordu. Ancak sonrasında pandemi nedeniyle alınan kısıtlama kararlarına kayak merkezleri de eklendi. Bu sebeple turist akışı durdu. Bölge olarak kar yağmamasından çok etkilenmedik. Kar yağışı tabi ki büyük önem taşıyor ama kar makinelerimiz sayesinde ana pistlerimizi açtık. Kar yokluğundan dolayı turist kaybımız olmasa da pandeminin etkilerini hissetik” dedi.



KISITLAMALAR SONRASI TALEP ARTACAKTIR

Kayak turizmi müşterisinin genelde haftasonu kayak yapmayı sevdiğini söyleyen Kaya Holding Bolu Bölge Koordinatörü Yusuf Avcı, “Son dakikada gelen pist yasakları nedeniyle insanlar bölgeye gelmekten vazgeçti. Kar yağışı olmaması bölgeyi zorlasa da otellerimiz açısından bu açığı kar makinelerimiz sayesinde kapattık. 25 Aralık’ta pistlerimizi açtık. Eğer pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar kaldırılırsa çok ciddi talep alacağız. Ayrıca kayak sporu açık alanda yapıldığı için virüs bulaşma riski de çok düşük. Hem sosyal mesafe hem de kullanılan malzemeler düşünülünce kayak yapmanın herhangi bir risk oluşturmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.



‘TÜRKİYE’DE TEK KAR ALAN BÖLGEYİZ’

Erzurum Palandöken hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, şunları söyledi: “Erzurum şu anda Türkiye’de tek kar yağışı alan bölge konumunda. Bu da bölgemizi diğerlerinden ayırıyor. Türkiye’de sezonu açıp kar yağışı alan tek bölge olunca da talep ciddi şekilde artıyor. Eğer kısıtlamalar kalkarsa Erzurum’daki kayak merkezlerine ciddi talep olacaktır.”