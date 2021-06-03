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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Kavga kızışıyor... Çin'den dünya devlerine ağır suçlama

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Kavga kızışıyor... Çin'den dünya devlerine ağır suçlama

Çin hükümeti, perakende giyim sektöründe H&M, Nike, Zara ve Batılı diğer markaları, güvenli olmayan, kalitesiz çocuk kıyafetleri ve diğer malları ithal etmekle suçladı.

Uluslararası Çocuk Günü münasebetiyle Çin Gümrük İdaresi, aralarında tişört, oyuncak ve diş fırçası gibi ürünlerin de bulunduğu 16 firmaya ait ürünleri "kalite ve güvenlik açısından niteliksiz" olarak tanımladığı bir liste yayınlandı.

Dev şirketlerle Çinin Uygur Türkleri kavgası büyüyor Mağazalar tek tek kapanmaya başladı
Dev şirketlerle Çin'in Uygur Türkleri kavgası büyüyor! Mağazalar tek tek kapanmaya başladı

Çin, H&M ürünlerini e-ticaret platformlarından kaldırırken, uygulama mağazaları da H&M, Nike ve Adidas gibi markaların uygulamalarını platformlarından kaldırdı.

Kavga kızışıyor... Çinden dünya devlerine ağır suçlama

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Çin devlet televizyonu, geçen yıl artık Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen pamuğu kullanmayacağını açıklayan H&M markasını boykot çağrısında bulunmuş ve zorla çalıştırma konusunda endişelerini dile getiren diğer markaları da eleştirmişti.

Batılı hükümetler ve insan hakları grupları tarafından Pekin hükümetinin, Çin’in Sincan bölgesindeki insanları kamplarda zorla çalıştırdığı şeklinde suçlanmasının ardından Batılı markalar Çin devlet medyasının hedefi haline gelmişti.

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Kavga kızışıyor... Çinden dünya devlerine ağır suçlama

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