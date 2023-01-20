Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz artmaya devam edecek

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın rezervlerinin artmaya devam edeceğini söyledi. İhracatçılara yönelik açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu "Döviz kuru istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Rezervlerimizdeki artış kura olumlu yansıyor. Merkez Bankası'nın herhangi bir kur hedefi yok" dedi.

Kavcıoğlu "Rezervlerimizin kaynaklarının döviz girişiyle alakalı. Türkiye Ekonomi Modeli içinde döviz girişi artacak, artışla merkezin rezervleri olumlu etkileniyor. Bu da kura olumlu yansıyor. Her şey kendi minvalinde iyi bir şekilde devam ediyor. Rezervlerimiz artmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İstişare ve paylaşımda bulunduk. 2023 yılına ilişkin Türkiye Ekonomi Modeli üzerine yaptığımız çalışmaları paylaştık. 2023'te ihracatçıların başarılarının devam edeceğini ümit ediyoruz. Herkesin morali çok iyi. Herkes aynı şekilde, verimli toplantı oldu.

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2023 ve öncesinde resesyon veya o konularda tedirginlik vardı. Son PPK kararında da ifade ettik. Kaygılar devam etmekle birlikte olumlu gelişmeler var. Dünyada resesyon olma ihtimali azalarak büyüme rakamları revize edildi. Bu bizim için önemli bir avantaj. Şu anda kaygı taşımıyoruz. Büyüme rakamlarının revize edilmesi üretimimizin de bu minvalde sıkıntı yaşamayacağını, yeni pazarların açılıyor olması ihracatta sorun olacağını düşünmüyoruz. 300 milyar dolar hedefi konuldu. İhracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Dünya genelinde savaşın oluşturduğu nedenlerden ithalat tarafında bir açılma, cari açığımızı olumsuz etkiledi ama üretim tarafında gidiyor. Dünya şartları olumluya doğru gidiyor. Ümitli şekilde ihracatın lehimize olduğunu düşünüyoruz.

Döviz kurunun istikrarlı şekilde özellikle 2021'in sonunda yaşadığımız şeyin sonrasında Merkez Bankası'nın rezervleri politikalarıyla döviz kuru istikrarlı şekilde devam ediyor. Türkiye Ekonomi Modeli içinde aldığımız tedbirler ve kararlar sonuçlarını olumlu anlamda veriyor.

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Rezervlerimizin kaynaklarının döviz girişiyle alakalı. Türkiye Ekonomi Modeli içinde döviz girişi artacak, artışla merkezin rezervleri olumlu etkileniyor. Bu da kura olumlu yansıyor. Her şey kendi minvalinde iyi bir şekilde devam ediyor. Rezervlerimiz artmaya devam edecek.

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3 hafta önce bir yerdeydik, davet ediyorlar. Odalarımız bu ayın sonunda ya da Şubat ayı içinde devamlı reel sektörle de bir araya gelip istişare ediyoruz. TİM toplantısına başkan davet etti, davete geldik. Çok verimli bir toplantı oldu.

Merkez Bankası'nın herhangi bir kur politikası yok. İhracatçı döviz bozunca bankaya bozacağına merkeze bozuyor.