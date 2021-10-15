Kavcıoğlu: Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

-Bu sabah bizden randevu istedi. Biz de uygun şekilde teşekkür edip randevu verdik. Sağ olsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankası bu ülkenin en gözde, en güzide kurumalarından birisidir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim.

-Merkez Bankası güçlüdür. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Herkesin bu rakamları açıklaması Merkez Bankası'nı daha güçlü kılacaktır. 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek rezerv artmıştır ve bu ülkemizin gücünü göstermektedir. Kendilerine bunları anlattık.

-Onlar da sağolsun dinlediler. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Döviz kuru dünyada da şu an doların diğer paralar karşısındaki güçlü gelişimi önemli, hepsi etkiliyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Sabah kendileri aradılar, randevu istediler. Biz de sonuçta öyle bir talebin gelmesini önemli bulduk.

'SIKINTI VARMIŞ GİBİ YANSITILMASI YIPRATIYOR'

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-Bir kısmı arkadaşların, bir kısmı bizim tercihimiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı varmış gibi yansıtılması Merkez Bankası'nı yıpratıyor. Merkez Bankası'nın rakamları açık ve nettir. Merkez Bankası'nı bu kadar çok konuşulur şekilde eleştirmek doğru değil, herkesi daha sağduyulu olmaya çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu ve vekil arkadaşlarla hemfikiriz. Kendilerinden de rica ettiğimde olumlu karşıladılar. Biz Merkez Bankası'nı ve yaptıklarını anlattık. Kafalarınsa soru işaretleri varsa arayabileceklerini anlattık.

GÖREVDEN ALMA TALEBİ GELDİ Mİ?

-TCMB yıllardır faiz indirip arttırıyor. Bu arkadaşlar yıllardır burada görev yapıyorlar. Bir şey çıkarmak adına bu tür yorumlar doğru değil. Biz PPK olarak bu hafta tamamen 21'ine kadar teknik ekiple çalışacağız, verileri, gelişmeleri analiz ederek 21'inde bir karar vereceğiz.

-Kendi içimizde tartışıyoruz, doğal. Bir karar açıklıyoruz. Bu Merkez Bankası'nın kararı. Bugüne kadar pek çok arkadaş görevden ayrıldı, bundan sonra da ayrılabilir. Bunun altında bir şey aramak doğru değil. Süreç içinde gelişen bir görev değişimidir.

-Üzerimize sorumluluk düşüyorsa gereğini yerine getiririz. Gelişmelere tek bir bakış açısıyla bakmak doğru değil. 21'inde ülkemiz için en hayırlı karar neyse en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

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-Rezerv tanımı diye kullanılıyor. Ne olduğu açık. Bizim rezervlerimiz de bu tanıma uygundur. 125 milyar dolar, ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasında geldik. Bu Türkiye açısından çok önemli. Eksiye düşürmek için herşeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok. Sayın Kılıçdaroğlu'na da izah ettik, onlar da makul karşıladılar.