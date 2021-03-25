Kavcıoğlu, banka yöneticileri ile bir araya geldi

Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB’deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik.

Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim.”

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