Katma değerli ürün ihracatına ‘tarım’ sektörü de eklendi

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Türkiye tarım sektöründe katma değerli ihracat yapar hale geldi. ‘Tarladan ihracata’ stratejisini bir kenara koyan Türk şirketleri, İhraç ettikleri ürünlere değer katarak hem Türkiye ekonomisine hem de tarım sektörüne katkı sağlıyor. Kurutulmuş sebze, tarım sektöründe katma değerli ürünlerin başında geliyor. Bu alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin en eski ve köklü şirketlerinden AVOD Gıda, kurutulmuş sebze ihracatıyla dünyadan adından sıkça söz ettiriyor. 1995 yılında İzmir’de kurulan AVOD Gıda, Türkiye’nin yıllık 150 milyon dolarlık kurutulmuş domates ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştiriyor.

5 KITAYA İHRACAT YAPIYOR

Dünyada katma değerli ürün üretip satmanın artık olmazsa olmaz hale geldiğini belirten AVOD Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu “Türkiye 150 milyon dolarlık kurutulmuş domates ihracatı ile dünyada en önemli pazarlardan biri haline geldi. Bu pozisyonda bizim şirketimizin de büyük katkısı oldu. Sektörde ilkleri gerçekleştirdik. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore, Japonya, Brezilya ve bazı Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz” dedi.



SEKTÖRÜMÜZ DÜNYA LİDERİ

Kurutulmuş sebze üretimi ve ticareti konusunda İtalya ile Türkiye’nin lider pozisyonda olduğunu söyleyen Nazım Torbaoğlu “Miktar bazında İtalya’nın önündeyiz. Cirosal anlamda ikinci sırada yer alıyoruz. Yakın zamanda İtalya’yı da geçeceğimizi düşünüyorum. Türkiye gıda mühendisliği, gıda mühendisliği fakültesi sayıları, gıda teknikeri sayısı ve ziraat mühendisi sayısı olarak dünyada rakipsiz. Ülkemiz son 10 senede yapmış olduğu yatırımlarla, sektöre giren eğitimli sermayedarlarla ve bu konuda bilgi sahibi insanlarla çok büyük mesafe kat etti. Bugün İtalya, Çin, Fas, Tunus, Cezayir, Şili, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerle rekabet ediyoruz” açıklaması yaptı.

16 MİLYAR DOLARLIK VEGAN PAZARINA GİRDİ

Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten AVOD Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu “Yaklaşık 4 yıldır vegan ürünler konusunda Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Ürünlerimiz piyasaya sunmak için hazır halde. Bunların içerisinde vegan hamburger, vegan Wrap var, görüntüsü et muadili bonfileye benzeyen sebze içerikli başka bir ürünümüz var. Vegan ürünler dünyada 15-16 milyar dolarlık bir pazar sahibine sahip, 2025 yılında 25-26 milyar dolarlara geleceği hesaplanıyor. Bu pazara hakim olmak için erken adım attık” açıklaması yaptı.

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