Katma değerli üretime odaklandı

Başlangıçta Kestel Belediyesi’nin sanayi alanı olan bugünkü Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB), 2004 yılında tüzel kişilik kazandı. Fiziki şartlar nedeniyle alansal büyüme imkanı olmayan KOSAB, yüzde 98 ile Bursa’daki doluluk oranı en yüksek organize sanayi bölgesi konumunda.

DEĞERLİ TEKSTİL ÜRETİMİ

KOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl, verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve üreticilere dünya piyasalarıyla rekabet şansı vermek için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gibi hedeflerle gelişimlerini sürdürdüklerini söyledi. Hısımcıl, bölgenin yapısı ile ilgili şu bilgileri verdi; “Katılımcı firmalarımızın da teknolojik alt yapıları son derece gelişmiş olan bölgemizde, katma değeri yüksek ihracata ve iç piyasaya dönük kaliteli üretim yapılmaktadır. Bursa’nın doğusunda kent merkezi sınırını oluşturan Kestel tekstil üretimi yoğun bir ilçe. KOSAB’da da kurulu sanayi tesisleri içinde tekstil sektörü yüzde 90’lık payıyla lider konumda. Bunun yanında plastik, gıda ve metal sektör gruplarından firmalar da üretim yapmaktadır.”

UYGUN FİYATLI ENERJİ TEMİNİ

Altyapı hizmetlerinin eksiksiz olduğu bölgede, bu hizmetlerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara odaklandıklarını anlatan KOSAB Başkanı Cem Hısımcıl, “Sanayi elektriğini OSB dahilindeki firmalara kendi tedariğimizden kullandırıyoruz. KOSAB olarak EPDK tescilli dağıtıcılık lisansını 2007 yılında aldık. Lisanslı dağıtıcı olmamızın sağladığı avantajla, abonelerimize Son Kaynak Tedarik Tarifesi üzerinden enerji temin ediyoruz. Bursa’daki bölgeler içerisinde tedarik komisyonu olarak en düşük fiyatı alarak, sanayicilerimize üretim ana girdilerinden olan elektrik enerjisini ucuza sağlıyoruz” dedi.

AR-GE AMAÇLI GES UYGULAMASI

KOSAB olarak ‘yeşil çevre, yeşil üretim, yeşil enerji’ sloganı ile Güneş Enerji Santrali (GES) kurduklarını belirten KOSAB Başkanı Cem Hısımcıl, “Bu yatırımımızın öncelikli amacı bölgedeki tüm sanayiciler için bir araştırma geliştirme çalışması olması… Firmalarında GES yatırımı düşünen işletme sahipleri için gerçek veriler ile değerlendirme yapabilecekleri örnek bir proje olarak planlandık. KOSAB idari binaları içerisinde bulunan blokların çatılarına kurulan 378 adet, her biri 310 Wp gücünde monokristal panellerden oluşan tesisin toplam gücü 100KWe AC’dir. Projenin yıllık üretim Kapasitesi ortalama 150.000 kWh. KOSAB, GES Projesi ile ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynaklarının değerlendirmesine bir katkı sağlayacaktır. Tüketim noktasında gerçekleştirilecek bu miktardaki yerinde üretim sayesinde şebekeden enerji alınmayacak, iletim ve dağıtım hatlarında herhangi bir enerji kaybı olmayacaktır. Bu sayede 125 ton karbondioksit salınımı önlenmiş olacaktır” dedi.

MESLEKİ VE TEKNİK LİSE

Hısımcıl, firmaların Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin sorumluluk alanı içerisinde yer aldığından, atık sularının tamamının kooperatif tesislerinde arıtıldığını belirterek, doğalgaz ve su alt yapıları konusunda şu bilgileri verdi: “Sanayiye doğalgazı kendi dağıtım şebekemiz üzerinden sağlayıp daha uygun ücret tarifesi uyguluyor ve üretim maliyetleri konusunda destek oluyoruz. Elektrik ve doğalgaz sayaçlarına uzaktan erişim imkanına da sahibiz. KOSAB’da içme-kullanma suyu BUSKİ, proses su ihtiyacının bir kısmı da bölge müdürlüğümüzce, DSİ işletme ruhsatlı yer altı kuyularından temin ediliyor.” KOSAB ayrıca, bünyesinde mesleki teknik eğitim okulu barındıran OSB’lerden birisi… Özel Mesafe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde; bilişim teknolojileri, endüstriyel otomasyon ve tasarım teknolojileri bölümleri bulunuyor. Bu bölümlerde eğitim alan öğrenciler sanayinin nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılıyor.

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