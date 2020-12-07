Katma değeri yüksek

Otomotİv, savunma sanayi, havacılık, raylı sistemler, beyaz eşya, makine sanayi, solar enerji ve inşaat sektörlerine yönelik profil ve yassı mamul üreten PMS Alüminyum, geliştirdiği teknolojiler ve sürekli gelişim felsefesiyle, ülkemizin milli teknoloji hamlesine ve ekonomiye önemli katkılar sağladığını açıkladı.

Kuruldukları günden bu yana sürekli gelişim felsefesiyle hareket ettiklerini belirten PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, “Teknoloji odaklı ilerleme vizyonumuz ve katma değerli üretim önceliğimizle, kendimizi çağın gereklerine uygun şekilde sürekli geliştiriyoruz. Yeni teknoloji yatırımlarımızla farklı sektörlerin alüminyum ihtiyaçlarını en kaliteli, hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılıyoruz. Üretimde yerli ve milli olmanın önemini her fırsatta dile getirmekteyiz. Bu anlamda geliştirdiğimiz yerli teknolojilerimiz, farklı alanlarda en iyi çözümleri sunmaktadır” dedi.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Teknolojide yaşanan hızlı gelişim ve endüstrinin de ilerlemesiyle birlikte alüminyumun kullanım alanları ve tercih edilebilirliğinin de her geçen gün arttığını ifade eden Çağlayan, Ar-Ge ve katma değerli üretim önceliğiyle çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Çağlayan, firmalarında 450 kişiye istihdam sağladıklarını ve üretimlerinin yüzde 50’sinden fazlasını ihraç ettiklerini dile getirerek, “Tüm üretim süreçlerimizde modern teknolojiden yararlanıyor ve müşterilerimiz için en iyisini üretme hedefi ile yol alıyoruz. Kısa bir süre içerisinde 50 milyon Euro’luk yatırımla TEKNOSAB’da 100 dönümlük dördüncü fabrikamızı açacağız. Türkiye’nin en büyük üç üreticisinden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

KULLANIM ALANI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Alüminyumun savunma ve havacılık sanayisindeki önemine değinen Çağlayan, “Alüminyumun havacılık ve savunma sanayisinde kullanım alanı gün geçtikçe artıyor. PMS olarak, bu sektörde de varız ve bu alanda değerli projeleri hayata geçiriyoruz. Yüksek teknolojimiz ve sahip olduğumuz deneyimimiz ile havacılık ve savunma sanayimizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebiliyoruz. Türkiye savunma ve havacılık sanayisine gururla hizmet veriyoruz. Bu noktada gerçekleşecek her türlü iş birliğine ve desteğe de her zaman hazırız” dedi.

KÜRESEL DÜZEYDE MARKALAŞMA

Süreklİ iyileştirme çalışmaları sonucunda, müşteri taleplerine en hızlı ve etkin şekilde yanıt verebildiklerine dikkat çeken Çağlayan, yenilikçi ve inovatif çalışmalarına devam ederek ürün ve hizmet kalitelerini her geçen gün artırdıklarını söyledi. Çağlayan, “Yeni teknolojileri tüm süreçlerimize uygulayarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin ihtiyaç duyduğu çözümleri sunuyoruz. ‘PMS geleceğe deneyim katar’ mottomuzla, inovasyon odaklı çalışmalara imza atarak, küresel düzeyde markalaşmaya devam edeceğiz” dedi.