'Katlanabilir' devrim

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Teknoloji sürekli gelişiyor ve firmalar sürekli olarak tüketicileri nasıl etkileyeceklerini ve gelecekte farklı olarak neler sunabileceklerini düşünüyor. Teknoloji sektörünün son dönemde merkeze almaya başladığı en büyük inovasyonlardan birisi ise katlanabilir ekranlar ve bunun üstüne kurulan yeni nesil donanım ürünleri. Katlanabilir ekranlar üzerinde çok uzun zamandır çalışılıyor. Bu tarafta ilk adımlar kavisli ekranlar ile atıldı ve karşımıza kavisli ekranlı telefonlar, monitörler ile televizyonlar çıkarıldı. Günümüzde birçok farklı katlanabilir ekran tipi ve bunun üzerine kurulan ürün var. Örneğin akıllı telefon tarafında bir kitap benzeri yatay formda açılıp kapanan telefonlar ile eski kapaklı cep telefonları gibi dikey katlanır ekranlara sahip modeller bulunuyor. Bazı firmalar da kıvrılabilen ekranlı telefonlar geliştiriyor. Hatta bazı firmalar hem katlanan hem de genişleyen seçenekler geliştiriyor.

BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON

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Katlanan ekranlar son kullanıcıya en çok katlanabilir telefonlar ile ulaşıyor ancak sektörde başka örnekler de var. Pazarda artık katlanabilir ekranlı dizüstüler de var. Bu arada katlanabilir ekranlar yanında kıvrılabilir ekranlar da bulunuyor. Örneğin kıvrılabilen ekrana sahip televizyon modeli de bulunuyor. Bu ürün ile ekran, istenmediği zaman gerçek anlamda gizleyebiliyor. Alttaki ünite bölümüne bir rulo gibi sarılarak gizlenen ekran, sadece bir şey izleyeceğiniz zaman yukarıya doğru açılıyor.

OLUMSUZ YANLARI NEDİR

Ancak bu katlanır ekranların şimdilik bazı olumsuz yanları var. Örneğin katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, özellikle ekranlarının ve katlanmayı mümkün kılan menteşe sistemlerinin üretim maliyeti nedeniyle çok pahalılar. Ayrıca katlanabilir ekranların halen bazı dayanıklılık sorunları bulunuyor. Bu kısım tam olarak olumsuzluk sayılmayabilir Çünkü birçok firma telefonlardaki katlanabilir ekranın tam 200 bin katlanmayı geride bırakabildiğini açıklıyor. Katlanabilir telefonlardaki bu esnek ekranların bir diğer olumsuz yanı ise katlanma izine sahip olmaları...