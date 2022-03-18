Katılımdan piyasalara 369 milyar TL destek

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AKTİF büyüklüğü her geçen sene artan katılım bankacılığının önemli kurumlarından Vakıf Katılım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, sektör ve Vakıf Katılım’ın 2021 yılını değerlendirdi. Sektörün, 2021 Aralık sonu itibarıyla 2020 yıl sonuna göre kullandırılan fonlarda yüzde 53.8’lik büyüme gösterdiğini belirten Öztürk Oran, “Geçtiğimiz yıl piyasalara 369.393 milyar TL destek veren sektörümüz, aktif büyüklükte de aynı dönemde yüzde 64.1’lik yükseliş sergileyerek, 717.320 milyar TL’ye ulaştı. Şu an sektörümüz 17 binin üzerinde kişiyi istihdam etmektedir. Hedefimiz, 2025 yılına kadar bankacılık sektöründeki payımızı yüzde 15 seviyesine yükseltmek ve dünya standartlarında faizsiz finansal ürün ve hizmetlerini sunar hale gelmektir. Bu kapsamda, ürün çeşitliliğini ve hizmet kalitemizi artırarak dijital kanallara ve müşteri deneyimine odaklanan bir yaklaşımla hareket etmenin etkili olacağına inanıyorum” dedi.

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YÜZDE 90 ARTTI

Bu dönemde Vakıf Katılım’ın başarılı bir yıl geçirerek aktif büyüklüğünü 2020 yılına göre yüzde 89.54’lük artışla 100.76 milyar TL’ye çıkardığını hatırlatan Oran, “Toplanan fonlar yüzde 86.08’lik artışla 73.6 milyar TL’ye ulaştı. Gerek güçlü fonlama kaynaklarımız gerekse öz kaynaklarımızla reel sektöre desteğimizi artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 81.3 milyar TL fon kullandırdık. Diğer yandan, 5 milyar 720 milyon TL olan ödenmiş sermayemizi 9 milyar 635 milyon TL’ye yükselttik. Gerçekleşen sermaye artırımıyla ülkemize daha fazla katma değer sunacağımız için mutluyuz. Bunun yanı sıra ekonomi yönetimimiz tarafından uygulamaya alınan Kur Korumalı Katılma Hesapları ve Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ni devreye alarak, finansal istikrara katkı sunmayı sürdürdük. 2022 yılında da ülkemizin büyümesine destek olacak tüm sektörlerin yanında olmaya devam edeceğiz” bilgisini verdi.

KOBİ’LERE HIZLI FİNANSMAN

Öztürk Oran, KOBİ’lere verdikleri desteklerin devam ettiğini belirterek, pandemi döneminde KOBİ’lere 6 ay ödemesiz, 48 ay vadeye kadar uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama yapabilmelerine imkân sunan kampanyalar başlattıklarını hatırlattık. Oran, KOBİ’lerin finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “KOBİ Dijital adını vereceğimiz web uygulaması için altyapı çalışmalarımız hâlihazırda devam ediyor. Diğer yandan e-Finansman ile internet bankacılığı üzerinden talep oluşturup evraklarını sisteme yükleyerek, KOBİ’lerimizin hızlı finansman kullanabilmelerini sağlayacağız.”

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'GFT İLE VADE SORUNU KALMADI'

GEÇEN bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak yeni nesil dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi’ni (GFT) devreye aldıklarını dile getiren Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, GFT’nin sağladığı faydalarla ilgili şu bilgileri verdi: “GFT Vakıf Katılım garantörlüğü nedeniyle vadedeki tahsilat riskini ortadan kaldırırken, vadeli bir alacağın peşinmiş gibi bugünden kullanılmasına da imkân verdiği için bu belirsizlik ortamında vade sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Böylece ticaretin taraflarının vadeyle ilgili tahsilat endişelerini ve ödeme kaygılarını bertaraf ediyor, kur dalgalanmalarının olduğu dönemlerde vadeden kaynaklanan risk primi maliyetinin de en aza indirilmesini sağlıyor” dedi.

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GİRİŞİMCİLERE 100 MİLYON LİRA SERMAYE

VAKIF Katılım olarak sürdürülebilirliği merkeze aldıklarını da belirten Öztürk Oran, iş modellerini ‘Yeşil Mutabakat ve İklim Değişikliği Eylem Planı’ kapsamında güncellediklerini belirtti. Oran, “Ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir, sürdürülebilir enerjilerde kâr/zarar ortaklıkları da gerçekleştiriyoruz. Ayrıca modern, teknoloji tabanlı tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik sayısız çözüm ortaklıkları düzenliyoruz. Tüm bunların dışında yenilikçi & teknoloji tabanlı kalkınma felsefesinin ülkemizdeki en önemli temsilcisi olan Bilişim Vadisi’nde 100 milyon TL sermayeyle start-up’lara ve girişimcilere destek oluyoruz” bilgisini verdi.