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Katılım endeksleri, İslam ülkelerindeki sermayeyi Türkiye'ye çekecek

#Katılım Endeksleri#İslam Ülkeleri#Sermaye
Katılım endeksleri, İslam ülkelerindeki sermayeyi Türkiyeye çekecek

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, "İslam ülkelerindeki şirketler veya 'faizsizlik' hassasiyeti taşıyan yatırımcılara, yatırım yapma imkanı sunuyoruz." dedi.

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Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, Borsa İstanbul'da 5 katılım endeksinin hesaplanmasının başlamasına ilişkin, "Borsa İstanbul'a nasıl dünyanın her yerinden yatırım yapılabiliyorsa, İslam ülkelerindeki şirketler veya 'faizsizlik' hassasiyeti taşıyan yatırımcılara, yatırım yapma imkanı sunuyoruz." dedi.

Borsa İstanbul'da dün itibarıyla 5 "katılım endeksinin" hesaplanmasına başlandı. Katılım finansı kapsamındaki standardı sağlayan şirketler BIST kapsamındaki endekslerde işlem görecek.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Akyüz, söz konusu katılım endekslerinin İslam ülkelerindeki yatırımcıları cezbedeceğini belirtti.

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Akyüz, şunları söyledi:

"Katılım endeksleri borsamız tarafından hesaplanacak ve piyasaya arz edilecek. Bu hem yabancı, hem yerli yatırımcılar için olacak. Bireysel olarak yabancı yatırımcı da yerli yatırımcı da alım satım işlemleri yapabilecek. Bu endekslere dayalı yatırım fonları oluşturulacak. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı kapsamında, oradaki sermaye piyasası konusunda da bir endeks çalışmaları olduğunu söyledi.

Bu endeksler İslami prensiplere uygun olduğu şekilde pazarlanacak. Endeksin hem sahibi hem hesaplayıcısı borsamız olacak. Bu çok güçlü bir katkı. Gerekli kriterleri karşılayabilen şirketler endekslerde yer alabilecek. Şu an için listede 165 şirket bulunuyor fakat önümüzdeki dönemde bunlar artıp eksilebilir. Borsa bu konuda gerekli yönlendirmeleri yapacak.

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"YATIRIMLAR BİRKAÇ KAT ARTACAK"

Bu gelişmenin Türkiye'nin İslami Finans Merkezi olması için attığı adımlara büyük faydası olacağını vurgulayan Akyüz, "İstanbul Finans Merkezi önümüzdeki yıl faaliyete geçiyor. İslami Finans da yeni girişimlerle birlikte bu merkezin temel dinamiklerinden birisi. Katılım finans da iki ayaklı, birincisi bankalar diğeri sermaye piyasası. Sermaye piyasası ayağında bu endeksler oraya güç verecek. İslam dünyasından finans merkezinde yatırım yapmak isteyenler bu endekslere yatırım yapabilecek. Borsa İstanbul'a nasıl dünyanın her yerinden yatırım yapılabiliyorsa İslam ülkelerindeki şirketler veya faizsizlik hassasiyeti taşıyan yatırımcılara, yatırım yapma imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Katılım finans sektörünün sermaye piyasalarına biraz daha yaklaşmış olduğunu kaydeden Akyüz, "Amacımız da buradaki yatırımcı sayısını ve hacmini artırmaktır. Hisse senetlerine yatırım yapmak bizim çalışma prensiplerimize biraz daha uygun, ortaklık zemininde bir finansal model. Müşterilerimizi sermaye piyasası ile bir araya getirme hedefimiz var. Yani onlara bu yönde kapsayıcılık anlamında taahhüdümüz söz konusu. Bu gelişme bizim için dönüm noktası oldu." dedi.

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Akyüz, yatırım beklentilerine ilişkin, "Rakam ifade etmek kolay değil ama kısa zamanda mevcut hacimlerin birkaç kat artacağını düşünüyorum çünkü daha önceki endeks çalışmalarında bu denli çeşitlilik söz konusu değildi. Bunun uzantısında hem vadeli işlemlere hem de yatırım fonlarına zemin teşkil edilecek. Bireysel emeklilik fonlarının değerlendirilmesinde aranan 'faizsizlik' prensibi yoğun olarak burada var. Oradaki yatırım fonları için de bu endeksler kaynak olacak." yorumunu yaptı.

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#Katılım Endeksleri#İslam Ülkeleri#Sermaye

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