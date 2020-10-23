Katı yakıtlar verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ağustos ayı katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Ağustos ayında 5 milyon 640 bin 910 ton olarak gerçekleşti. Linyit(1) satılabilir üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 22,9 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ AĞUSTOS AYINDA 90 BİN 252 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü satılabilir üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 16,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 ve Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Ağustos ayında 383 bin 640 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 1,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarken, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 31,8 AZALDI

Taşkömürü ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 31,8 azalırken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 ve Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,0 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 19,9 ve Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 azalırken, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 90,4 arttı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı(2) Ocak-Ağustos döneminde yüzde 103,9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86,7 iken taşkömüründe yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Ağustos ayında taşkömürü teslimatının yüzde 55,7'si termik santrallere, yüzde 14,7'si kok tesislerine, yüzde 10,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,1'i termik santrallere ve yüzde 9,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,5 ile demir-çelik sanayine yapıldı.