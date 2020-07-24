Katı yakıtlar verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; linyit satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,2, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,0 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ MAYIS AYINDA 17 BİN 354 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 30,7 artarken, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,2 azaldı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 arttı, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 5,5 ARTTI

Taşkömürü ithalatı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarken, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,0 ve önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,0 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 53,2, Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azaldı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 107,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90,1 iken taşkömüründe yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; mayıs ayında taşkömürü teslimatının yüzde 50,5'i termik santrallere, yüzde 24,0'ı kok tesislerine, yüzde 12,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,1'i termik santrallere ve yüzde 9,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 98,8 ile demir-çelik sanayine yapıldı.