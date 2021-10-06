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Katı atıklar kaynağa dönüşüyor

#Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi#Katı Atık#Gaziantep
Katı atıklar kaynağa dönüşüyor

Avrupa Birliği’nin (AB) finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma tesisinde yılda 100 bin ton katı atık geri dönüştürülecek. Geri dönüştürülen kaynaklar Gaziantep Belediyesi’ne ek gelir oluşturacak.

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Gaziantep’te AB’nin desteğiyle UNDP tarafından 9.2 milyon Euro’ya inşa edilen atık yönetimini hedefleyen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi (MBTF) yapılan törenle kapılarını açtı. Avrupa’da türünün en büyüklerinden biri olma iddiasına sahip tesis yılda 100 bin ton katı atık işleme kapasitesine sahip. Tesisin Suriye’deki mülteci krizi nedeniyle Gaziantep’teki aşırı nüfus artışından kaynaklı oluşan atık sorununa çözüm bulması bekleniyor. Açılışa Gaziantep Valisi Davut Gül, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığında 9 AB üyesi devletin büyükelçileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlbank Temsilcileri ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton katıldı. Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde biyogaz ve geri dönüştürülen kaynakların satışından Gaziantep Belediyesi bütçesine ek gelir sağlanacak.

Gaziantep’teki mülteci akınının Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ev sahibi topluluklarla ilgili önemli bir baskı oluşturduğunu belirten AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Türkiye, ülkelerindeki içsavaştan kaçan yaklaşık dört milyon Suriyeli’ye çok büyük konukseverlik gösteriyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “6 milyar Euro’luk yardım programımızın bir parçası olarak Gaziantep’te belediye atık yönetim sistemine yatırım yapıyoruz. AB, önümüzdeki dönemde ilave 3 milyar Euro katkıyla, mültecileri barındıran Türkiye’yi desteklemeye devam edecek.”

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Katı atıklar kaynağa dönüşüyor

YEŞİL GAZİANTEP VİZYONU

Etkinliğin evsahiplerinden Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep kendi oluşturduğu model ile dünyaya emsal olmuş bir şehir. Biz mülteci krizi olduğunda tellerle kapatabilirdik, sınır çekebilirdik. Ancak yaşatanlar ve öldürülenler dünyasında yaşatanlardan olmayı tercih ettik.

Gettolaştırmadan, radikalleştirmeden birlikte yaşam mantığıyla misafirlerimize kucak açtık. 100 bin Suriyeli çocuğu eğitim sistemine dahil ettik. Tüm bu nüfus artışı beraberinde ani gelişen altyapı, atık gibi yan güçlüklere sebep oldu. 2014 yılından bu yana yeşil Gaziantep vizyonuyla çalışıyoruz. Bu tesis hayati kamu hizmetlerini sunmamızda bize destek sağlayacak. Finansal destekleri için AB’ye İlbank ve UNDP’ye minnettarız” ifadelerini kullandı.

EK GELİR YARATACAK

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UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da şunları söyledi: “Gaziantep’in hayati önem taşıyan kamu hizmetleri sunumunu yaygınlaştırmasını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kentlerin kendi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemler bulabileceğini somut örnekler ile gösteriyoruz. Bu örnekte çöpün değerli bir kaynağa dönüştürülmesi, belediyeye mali yük getirmeyecek, tersine gelir yaratacak.” MBTF, biyo-çözünür atıktan temiz enerji üretecek, geri dönüştürülebilir maddeleri ayrıştıracak ve Gaziantep’in atık depolama alanının ömrünü uzatacak. Yıllık çıktıları arasında 4.100 MWh enerji, 17 bin ton geri dönüştürülebilir madde ve 23 bin atıktan türetilmiş yakıt yer alıyor. Tesiste üretilen elektrik hem kendi faaliyetlerine enerji sağlayacak hem de satılabilir değer oluşturacak. Bu da belediyeye ek gelir sağlayacak.

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#Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi#Katı Atık#Gaziantep