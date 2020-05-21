Katar’la swap 15 milyar dolara çıkarıldı

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin dün bir duyuru yayımladı. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD Doları karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’nden 15 milyar ABD Doları karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’ne yükseltildiği belirtilen duyuruda, para takası anlaşmasının temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı.

AA’nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, Katar ile tadil edilen swap anlaşmasıyla yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticaretin kolaylaştırılması ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Yerel parayla ticarete de faydası olacak swap anlaşmasının, Katar ile ticaretin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına işaret eden yetkililer, diğer ülkelerle de swap anlaşmaları için görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi. Bakanlık yetkilileri, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. Swap görüşmelerinin başta G20 gibi Türkiye’nin büyük ticari ilişkileri olan ülkeler ile yürütüldüğünü belirten yetkililer, serbest ticaret anlaşması olan ülkeler, ticaret açığının büyük olduğu ülkeler ve dış ticaret potansiyelinin olduğu ülkeler ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs’taki yabancı yatırımcılarla yapılan telekonferansta, swap görüşmelerinin birden fazla ülke ile yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü bildirmişti.