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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 07:25,Son Güncelleme:/

Katar'da Suriyeliler için 41 milyon dolar toplandı

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Katar'da Suriyeliler için 41 milyon dolar toplandı
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Katar'da, Suriyeli mülteci ve iç göçmenlere destek için düzenlenen iki günlük kampanyada 150 milyon riyal (yaklaşık 41 milyon dolar) yardım toplandı.

Katar resmi televizyonu ve farklı radyo kanalları tarafından 28-29 Şubat'ta canlı yayın aracılığıyla "Şam'ın Hakkı" ismiyle düzenlenen yardım kampanyasına Katarlılar yoğun ilgi gösterdi.

Suriyeli mülteci ve iç göçmenler için 2 günde 41 milyon dolar bağış toplandı.

KATAR EMİRİ'NDEN 14 MİLYON DOLAR

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de yardım kampanyasına destek vererek 14 milyon dolar bağışta bulundu.

Katar, 23 Şubat'ta da Suriyeli mülteci ve iç göçmenlere destek için 200 milyon riyal (yaklaşık 54 milyon dolar) tutarında yardım kampanyası başlatmıştı.
Kampanyayı başlatan Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Suriyeli mülteci ve iç göçmenlere destek için yapılacak yardımların barınma, gıda ve yakacak malzemelerini içerdiği belirtilmişti.

Suriye içinde ve Türkiye sınırındaki çadır kentlerde yaşayan Suriyelilere ilk aşamada temel ihtiyaç malzemesi dağıtılacağı ifade edilmişti.

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