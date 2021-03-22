Katar ile Çin'den 10 yıllık enerji anlaşması

Katar'ın sahip olduğu Qatar Petroleum tarafından yapılan açıklamada, Çin'e ait Sinopec Group ile bir LNG satış ve tedarik anlaşmasının imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada video konferans ile yapılan imza törenine Katar'ın Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Qatar Petroleum CEO'su Saad Şerida al Kaabi ve Sinopec Group Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Yuzhuo'nun katıldığı kaydedildi.

Katar'dan Çin'e LNG teslimatının Ocak 2022 itibariyle başlayacağı bilgisinin yer aldığı açıklamada, anlaşmanın 10 yıllık olduğu ve yıllık 2 milyon ton LNG satışını içerdiği aktarıldı.

Katar, Eylül 2009'da Çin'e LNG ihraç etmeye başlamıştı.

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