Katar, 2027 itibarıyla yıllık 126 milyon ton LNG üretmeyi planlıyor

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Kabi, Japonya'da düzenlenen 9. LNG Üreticileri ve Tüketicileri Konferansı'na videokonferans yöntemiyle katıldı.



Kabi, konuşmasında ülkenin doğal gaz kaynaklarını geliştirmek ve dünyadaki LNG zincirinde lider olmak için çabaladıklarını, bu amaçla da 2027 itibarıyla yıllık LNG üretimini 126 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.



Kabi, daha fazla büyüme ve refah için LNG üreticileri ve tüketicileri arasındaki iş birliğinin önemine işaret etti.



Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hem can kayıplarına hem de ülkelerin arzu ettiği refah ve kalkınmayı gerçekleştirememelerine neden olduğunu belirten Kabi, bu zor zamanlarda Katar'ın ürettiği LNG'nin dünya pazarlarına akmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.



BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'na göre Katar, geçen yıl dünyada en fazla LNG ihraç eden ülke olmuştu.