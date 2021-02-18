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Kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır
Van İli, Tuşba İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Tuşba Belediyesine e ait aşağıda işin adı, İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmazlar üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre işin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Tuşba Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
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