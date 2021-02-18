MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKat karşılığı inşaat yaptırılacaktır
GeriEkonomi Kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 18.02.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır
Abone Olgoogle-news

Van İli, Tuşba İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Tuşba Belediyesine e ait aşağıda işin adı, İmar ve inşaat durumları belirtilen taşınmazlar üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre işin Şartnamesi 1.000,00 TL  (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Tuşba Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi