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Ekonomi
Haber Giriş: 30.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kastamonu’ya 60 milyon TL’lik eğitim yatırımı

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Kastamonu’ya 60 milyon TL’lik eğitim yatırımı

HAZERBEY Okulları, Batı Karadeniz’in en büyük eğitim kampüsünü 60 milyon liralık yatırımla Kastamonu’ya kuruyor.

30 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen eğitim kampüsünde; anaokulu, ilkokul ve ortaokulun yanı sıra sağlık, anadolu ve fen liseleri de bulunuyor. Hazerbey Okulları Kurucu Genel Müdürü Orhan Hazer, eylül ayında eğitime başlamayı planladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Kastamonu’da yapılan en büyük yatırımlardan biri olan ve değeri 60 milyon lirayı bulan projemizde artık sona yaklaştık. Böyle bir yatırımı Kastamonu’ya yapmamız şaşkınlıkla karşılansa da biz eğitim-öğretim alanında memleketimizi en üst noktaya çıkarma azmindeyiz. Yüzde 100 İngilizce eğitim ile anaokulumuzdan fen lisemize kadar mevcut kalitemizi sosyal donatılar bakımından da zirveye çıkardık. Batı Karadeniz’in en büyük okulu olan kampüsümüz, bireye özgü, çağdaş bir eğitim anlayışıyla dünya standartlarında bir okul olacak. Herkesi okulumuza bekliyor, ‘Hazerbey’e hoş geldiniz’ diyoruz.”

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