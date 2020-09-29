Geçtiğimiz yıllarda özellikle İstanbul'da yaşanan yoğun dolu yağışının ardından bazı araçlar hasar görmüş ve kaporta, cam gibi bölgelerde oluşan hasar için kasko firmaları ile görüşmeye başlamıştı. Bu durumun ardından ilk akla gelen soru ise aracın hasarsızlık durumunun bozulup bozulmayacağı olmuştu. İşte, bugünlerde yaşanan dolu yağışının ardından yeniden gündeme gelen kasko dolu hasarı karşılar mı sorusuna yönelik 2017 yılında alınan emsal niteliğindeki o karar;

Kasko teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor ancak, 2017’de bazı sigorta şirketlerinin aldığı karara göre;

ZARAR DOSYASI SÜRESİ UZATILDI



4 iş günü içinde zarar dosyasının açılma zorunluluğu kalktı. Sigorta şirketleri yaşanan sel ve dolu felaketinde, oluşan hasar için dosya açtırmanın süresini iki yıla çıkardı. Doludan zarar görenler iki yıl içinde başvuru yapabilecek.



Yine bazı sigorta şirketleri, İstanbul’da yaşanan dolu yağışından zarar gören ve KASKO üzerinden tamir yaptıran sigortalılara yeni bir hizmeti gündemlerine aldı. Bazı sigorta şirketlerinin doludan zarar görenler için KASKO’nun bozulmaması kararını aldığı, diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri öğrenildi. Ancak oluşan zarar, KASKO’dan işlem yaptıran araçlar için tramer kaydında sel zararı olarak görülecek.