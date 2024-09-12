Kasımda ‘RORO Passenger’ hizmete giriyor

Haberin Devamı

Anamur’dan Kuzey Afrika, Ortadoğu başta olmak üzere Doğu Akdeniz’e yolcu-yük taşınması ile deniz uçağı seferlerinin başlaması da planlanıyor. Böylece Anamur sadece Kıbrıs değil Kuzey Afrika, Ortadoğu başta olmak üzere Doğu Akdeniz açısından en önemli lojistik nokta haline gelecek.

KIBRIS’A EN KESTİRME GÜZERGÂH

Türkiye’nin en güney noktası olan Anamur, Akdeniz’in en stratejik adası olan Kıbrıs’a en yakın nokta. Anamur ile Girne arasındaki mesafe 44 deniz mili, yani yaklaşık 76 km. Kıbrıs’a gitmek için de en kestirme yol.

Yücelen Vakfı ve Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimiyle kurulan ANTSO Denizcilik, kiralanan Piyale Paşa Deniz Otobüsü ile 12 Haziran’da seferlere başladı. Anamur Deniz Otobüsü (ANDO) ile Anamur ve Girne denizden birbirine bağlandı.

Haberin Devamı

HAFTADA DÖRT GÜN SEFER

ANDO, Anamur’dan Girne’ye pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada dört gün sefer yapıyor. Hava koşullarına ve denizin durumuna bağlı olarak 90-120 dakika arasında süren bir yolculukla Kıbrıs’a deniz yoluyla gitmek mümkün. Nüfus cüzdanı ile seyahat edilebiliyor. Kıbrıs’a 1500 TL’ye gidiş, 1750 TL’ye dönüş olmak üzere 3 bin 250 TL’ye bilet alınabiliyor. Bagaj kısıtlaması da olmadığı için çevredeki sekiz il, İzmir, Muğla’ya kadar öğrenciler uçak yerine ANDO’yu tercih ediyorlar.

Son olarak bir yolcunun 17 çuvalla seyahat ettiği bilgis verildi.

AKDENİZ’E AÇILAN EN YENİ KAPI

Türkiye’nin Akdeniz’e açılan en yeni ve önemli kapısının Anamur olduğunu vurgulayan şirketin büyük ortağı Yücelen Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Ali Yücelen, Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı:

“Doluluk oranımız yüzde 30’lardan yüzde 60’lara çıktı. Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak ANDO’yu tercih ediyor. İzmir ve Muğla’dan otobüsle gelip Kıbrıs’a geçiyorlar. Bir öğrencimiz Muğla’dan gelip Kıbrıs’a geçmiş ve geri dönmüş. Taşucu yerine Anamur’dan gidip geldiği için 800 lira ve 12 saat kazandığı anlattı. Bize düşen kapıyı açmak. İlk etapta yolcu taşıyoruz ama kasım ayı gibi araçlar da devreye girecek. İki gemi kiralamayı planlıyoruz. İskelemiz uluslararası liman statüsünde ve aynı zamanda deniz uçağı seferleri için de uygun. Kısa süre içinde deniz uçağı seferlerinin de başlayacağını öngörebiliriz.”

Haberin Devamı

SABAH HASAT EDİLEN AKŞAM KIBRIS’TA

ANTSO Başkanı Mehmet Tuna ise seferlerin başlamasından sonra taşınan yolcu sayısının 14 bini bulduğunu, yolcuların yanı sıra bagaj sınırlaması olmadığı için küçük çaplı yüklemelerin de ANDO üzerinden sağlandığını belirtti. Tuna şu bilgileri verdi:

“Anamur, Türkiye’nin Akdeniz’deki en güney noktası olması nedeniyle Kıbrıs başta olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkelerine de erişimde avantajı sağlıyor. Anamur’daki özel hastaneye her seferde ortalama 10 yolcu tedavi için geliyor. Kısa süre içinde devreye girecek olan RORO Passenger ile sabah hasat edilen ürünler saatler içinde Kıbrıs’a gönderilecek. Kıbrıs’ta üretilenler Türkiye’ye, Türkiye’de üretilenler Kıbrıs’a gönderilecek. Örneğin şu anda Kıbrıs’ta en kötü domates markette 95 TL. Anamur’dan gönderilen sebze meyve ile fiyatlar ucuzlayacak. Kıbrıslılar, kaliteli sağlıklı, Türkiye fiyatlarına sebze ve meyve tüketebilecekler.”