Kasımda 14 günde ödeme desteği

Haberin Devamı

Pazaryerinde 4 farklı sektörde 152 BMD üyesi firmanın bulunduğu bilgisini veren Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “152 BMD üyesi firmanın 200’ü aşkın markasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu iş birliği sayesinde perakende sektörünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece sektörün büyümesini desteklerken, ülke ekonomimize de pozitif katkı sağlayacağız” dedi. Türkiye’deki esnaf ve KOBİ’leri daha fazla dijitalleştirerek, onların işini teknolojiyle, e-ticaretle büyütmenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Çetin, “E-ticaretin büyümesi, Türkiye’de esnafın, KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin ve ticaretin büyümesi anlamına geliyor. Özellikle Anadolu illeri Trendyol’dan her geçen gün daha fazla faydalanıyor. Önemli iş ortaklarımızdan BMD’nin öncülüğünde başlayan bu iş birliği kapsamında, tüm satıcılarımızın ödeme vadelerini Kasım ayı boyunca 14 gün olarak düzenledik” diye konuştu.

14 GÜN İÇİNDE ÖDEME

Haberin Devamı

e-ticaretin yurtiçi ve yurtdışında tüm markalara önemli yayılma ve büyüme fırsatları sunduğuna işaret eden Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise “Pandemi döneminde e-ticaret her ay büyüme gösterdi, özellikle sokağa çıkma yasağı ve kapalı kaldığımız dönemlerde sektörü ayakta tutan en önemli kanal oldu. Üyemiz ve Türkiye’nin en büyük pazar payına sahip e-ticaret platformu Trendyol ile markalarımızı birbirine daha yakınlaştırmak ve iş birliğini geliştirmek için mutabakat sağladık. Şu an için en öncelikli adım olan 14 gün ödeme vadesi gibi önemli bir girişim markalarımıza ve sektördeki tüm perakendecilere çok önemli bir finansman fırsatı olacaktır” diye konuştu.

HEM VADE HEM PAZARLAMA DESTEĞİ

Trendyol, iş birliği kapsamında perakendecilere erken ödeme yaparak nakit akış desteği sağlayacak. Platform, güçlü pazarlama desteğiyle de satıcıların ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmalarını sağlayarak satış hacimlerini artırmayı hedefliyor. Trendyol aynı zamanda BMD’yle birlikte ‘Trendyol Akademi’deki eğitimleriyle perakendecilere e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı alanda gelişim olanağı sunacak.