Kasımda 11 milyon 314 bin 809 kişi havayolunu kullandı

Haberin Devamı

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2021 yılı Kasım ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 280 bin 560, dış hat yolcu trafiği 5.015.616 oldu. Böylece Kasım'da direkt transit yolcular ile birlikte toplam 11 milyon 314 bin 809 yolcuya hizmet verildi.

2019 yılı Kasım ayında ise iç hatta 7 milyon 940 bin 756, dış hatta 6 milyon 544 bin 396 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 14 milyon 517 bin 491 yolcu trafiği olmuştu. 2021 yılı Kasım ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2019 yılı Kasım ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinin yüzde 79’u, dış hat yolcu trafiğinin yüzde 77’si ve toplam yolcu trafiğinin yüzde 78’i oranında gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, Kasım ayında iç hatlarda 60.100 ton, dış hatlarda 225.270 ton, toplamda ise 285.370 ton oldu. İstanbul Havalimanı’na Kasım ayında 27.391 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 7.446 uçuş, dış hatlarda 19.945 uçuş gerçekleşti. Havalimanında kasımda iç hatlarda 999.874, dış hatlarda 2.837.946 olmak üzere toplamda 3.837.820 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise Kasım'da 3.197 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 30.588 uçak trafiği gerçekleşti.

Haberin Devamı

ON BİR AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 118 MİLYONU GEÇTİ

On bir aylık (Ocak-Kasım) dönemde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 686.517, dış hatlarda 426.613 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1.339.589 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 63.327.187, dış hat yolcu trafiğinin 54.928.772 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 118.419.280 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 647.921 ton, dış hatlarda 2.442.603 ton olmak üzere toplamda 3.090.523 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NI ON AYDA 251 BİN 647 UÇAK KULLANDI

Haberin Devamı

İstanbul Havalimanı’nda on bir aylık sürede, iç hatlarda 72.813, dış hatlarda 178.834 olmak üzere toplam 251.647 uçak; iç hatlarda 9.635.405, dış hatlarda 23.626.518 olmak üzere toplam 33.261.923 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu sayı 37.780 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde 289.427 uçak trafiği gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı’nda kasım sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 39.213 ton, dış hatta 652.304 ton, toplamda ise 691.517 ton oldu. Taşınan kargo miktarının yüzde 31,3’üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 12.635 uçuş ile gerçekleştirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise kasım sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 7.820 ton, dış hatta 774.798 ton, toplamda ise 782.618 ton oldu.