Kasım ihracatında rekor beklentisi

Gülle, “Ay sonunda bir rekor açıklama imkanı buluruz diye düşünüyorum. İhracatımızın kasım ayının geride kalan döneminde 2019 yılının aynı dönemine paralel bir seyir izlediğini görüyoruz. 1-22 Kasım 2020 tarihleri arasında 10 milyar 439 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Her türlü kısıtlamaya rağmen bu performans önemli” ifadelerini kullandı. Kasım ayının genelinin de geçen yıl ki ihracata yakın gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Gülle, kasım ayı ihracatında öne çıkan sektörlere değinerek, meyve sebze mamullerinde yüzde 16, yaş meyve sebzede yüzde 11, zeytin-zeytinyağı ve demir-demir dışı metallerde yüzde 4 artış gördüklerini aktardı. İsmail Gülle, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin birinci pazarı olduğuna işaret ederek, oradaki artışların da düşüşlerin de ihracat rakamlarına etkisinin olduğunu dile getirdi ve yeniden tüm dünyada başlayan kısıtlamalarla birlikte sektörlerin, AB’ye alternatif pazarlara yöneldiğini, A planında AB pazarına ne kadar yükleniliyorsa, B planında da başka pazarlara o kadar yüklenilerek, aradaki kaybın telafisi için çalışıldığını aktardı.

2021 HEDEFİ

Yıl sonu ihracat hedefleri ile ilgili de bilgi veren Gülle, “Yılı, kasım ve aralık ayı ile birlikte 165.9 milyar dolar olarak öngörülen hedefin üstünde kapatacağız. 2021 daha büyük hedeflerin yılı olacak” dedi.