Kaşıbeyaz konkordatodan çıktı

Kaşıbeyaz, 2018 Eylül’de Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat ederek konkordatoya gitmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, “Tüm bu süreç boyunca 7 şubede, yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlamaya devam ettik. Kaliteden ödün vermeden misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verdik. Baklava imalathanemizi, yeniden üretim yapmak üzere açtık. Tüm şubelerimizde baklava satışı yapmamızın yanı sıra ‘Kaşıbeyaz Baklava’ olarak franchise da verdik. Yolumuza her zamankinden daha güçlü devam etmek için yeni girişimlerimizin hazırlıklarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu girişimlerimizi de sizlerle paylaşacağız" dedi.

Ünlü markanın temeli Ahmet Kaşıbeyaz tarafından İstanbul Aksaray’da açılan küçük restoran ile atılmıştı. Markanın bilinirliği ise, 1986’da Florya’da açılan restoran ile arttı.