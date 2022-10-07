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Kasapoğlu müjdeyi duyurdu! Yurtlara personel alınacak

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanı#Yurt
Kasapoğlu müjdeyi duyurdu Yurtlara personel alınacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 11:16

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarına 1200 Yurt Yönetim Personeli alınacağını duyurdu.

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Yurtlara yerleştirmeler devam ederken yurt yönetim personeli alımları da başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni yurtlar için 1200 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.

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Bakan Kasaoğlu'nun açıklaması şöyle:

Hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Alım ilanına ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayımlanacak. e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurular yapılabilecek. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar.

 

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#Mehmet Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanı#Yurt

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