Kasapoğlu: 5 milyon öğrenciye yüzme öğrettik

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Bolu’da olimpik yüzme havuzu açılışında katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 21 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde eğitimden sağlığa, spordan ulaşıma pek çok alanda reform gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’yi daha da ileriye taşımak için heyecanla, gururla yürüdüklerini belirterek, spor tesislerinin, yurtların ve gençlik merkezlerinin vatandaşları karşılayacak nitelikte ve standartta olduğunu dile getirdi. Kasapoğlu, 20 yıl önce yarışacak sporcu dahi bulamadıkları branşlarda bugün rekor üzerine rekor, madalya üzerine madalya geldiğini anlattı. Bakan Kasapoğlu, Bolu’da 2002’de 16 olan gençlik ve spor tesisi envanterinin 50’yi geçtiğini, olimpik yüzme havuzunun envantere kazandırılıp halkın kullanımına sunulduğunu belirterek, "Spordaki imkanları birer birer güçlendirip spora erişimi kolaylaştırarak, yetenek taramasıyla yeteneklerin keşfini tesadüfe bırakmadan 10 bin potayla yeni yıldızlara erişimi sağlayarak, sporcu yetiştirerek, tesis yaparak, ilmek ilmek işleyerek Türkiye’yi bir spor ülkesi haline getirdik" diye konuştu.

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"BU BİR DEVRİM"



Salgın döneminde 5 milyon öğrenciye yüzme öğrettiklerini belirten Kasapoğlu, açılışı yapılan tesiste yeni yıldızların yetişeceğine inandığını belirterek, "Her çocuğumuzun ilkokuldan mezun olmadan önce bir spor branşını çok iyi derece bilerek mezun olması demek. Bu bir devrim. Bu, ülkemizin bugünleri, yarınları adına etkisini başarısını daha güçlü hissedeceğimiz bir devrimin ilk etabı. Bizler bu çalışmaların meyvelerini çok kısa sürede bu yetenekli gençlerimizle birlikte toplayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.



Olimpik havuzun açılışını gerçekleştiren Kasapoğlu, incelemelerde bulundu, yetkililerden havuz hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, sporculara katılımcı belgesi vererek, sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.