Kasap bile araç satıyor

Koronavirüs sonrasında normalleşme adımlarıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarında olağanüstü artış yaşanırken, otomobil bayilerinde bulunmayan sıfır araçlar, yatak, yorgan mağazalarında 50 bin lira karla satılmaya başlandı. Bayiler ‘satılık araç yok’ derken aslında depolarda araçların bulunduğu iddia edildi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, “Aylardır bu sektörde kayıtdışılığı, olağanüstü fiyat artışlarını gündeme getiriyoruz. Ama bir kişi de çıkıp ‘siz ne biliyorsunuz, anlatın da inceleme yapalım’ diye kapımızı çalmadı. Açıklamalarımızın ihbar kabul edilmesi lazım” dedi. Erkoç, yılda 6 milyon aracın ayakçı, denilen berber, manav, kasap, doktor, hatta hava pilotu kişilerce eş, çocuk, kaynana, kayınpeder üzerinden alınıp satıldığını, devletin kaybının kabaca 6 milyar olduğunu söyledi.

SIFIRDA 50 BİN LİRA KÂR

İkinci el araç pazarında artan fiyatlar ve sıfır araç bulunamamasına ilişkin Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Erkoç, kayıtdışı pazarda yaşananları şöyle anlattı: “Son 3-4 aydır meslekle alakası olmayan kişiler türedi. Sermayesi, parası var bayilerden sıfır aracı alıp, karıyla satıyorlar. İnternet sitelerindeki ilanlara girildiğinde gerçek meslek sahibi mi değil mi ortaya çıkar. Ankara’da bir vatandaş sıfır araç almak istemiş, bayide bulamayınca ilanları taramış. Bir telefon numarası bulmuş ama adamların kim olduğuna güvenemeyince galerici arkadaşından yardım istemiş. Birlikte Konya yolunda kendilerine verilen adrese gitmişler yatak, yorgan mağazası. Galiba yanlış geldik, araba almak istiyoruz, deyince doğru geldiniz denilip, depoya indirilmişler. 4 farklı marka araba duruyormuş. Bayiden aldık, satıyoruz, demişler. Bayide 250 bin lira olan araç orada 300 bin lira. Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Oluyor. 50 bin lira karla satıyorlar. Vergi, harç, SGK primi yok. Vergi Dairesi Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Ticaret Bakanlığı harekete geçmeli, ceza vermeli. Bu açıklamalarımız ihbar kabul edilmeli” diye konuştu.

DEPOLAR KONTROL EDİLSİN

İstanbul’da bayilerin müşterilere ‘araç yok’ dediğini belirten Arkoç, “Depolar kontrol edilsin bakalım gerçekten araç var mı yok mu? Ayakçı dediğimiz insanlar var. Yılda 3 araca kadar alım satımın vergisizliğinden yararlanıp eş dost, akraba, gelin, kaynana, damat, kayınpeder üzerine alım satımla haksız ticaret yapıyorlar. 2019’da 8.6 milyon araç el değiştirdi. Bunun 1.5 milyonunu kayıtlı esnaf ve tüccar, bayiler; 1 milyonunu gerçek tüketici sattı. 6.1 milyon araç ise ayaküstücüler tarafından satılmış. Doktordan hava pilotuna kadar alım satım yapan var. Emlakçı, berber, manav, kasap herkes bu işi yapıyor. Bizler yüzde 1 ila 3 komisyon alıp, vergi, SGK primiyle devlete bin ila 10 bin lira öderken bunların karı doğrudan ceplerine iniyor” ifadelerini kullandı.

YETKİ BELGESİ ERTELENMESİN

Yetki belgesi zorunluluğu uygulaması bir daha ertelenmeyeceğini söyleyen Erkoç, “1 Eylül’de yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra yetki belgesi olmayan kişiler, noterde araç alım satımına aracılık edemeyecek. Bu yetki belgesi ehliyet gibi, önce sınava girilecek. Ardından oda kaydı, gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti, konkordato ilan etmemiş olması, iflas etmemiş olması veya etse bile yeniden itibarını kazanmış olması gibi bir dizi koşulu yerine getirerek il müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Böylece her önüne gelen galericilik mesleğini yapamayacak” dedi.