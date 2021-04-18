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Kaş Milli Emlak Şefliği 14 adet arsa nitelikli gayrimenkulü satışa sunuyor
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/ Kaş Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 14 adet arsa nitelikli taşınmaz taşınmazın satış ihasi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kaş Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Kaş Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
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