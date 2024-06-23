Kas hastalarına yapay zekâ destekli çözüm sunuyor

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Bireylere göz hareketi ile bilgisayar ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi ekipmanları kontrol edebilme imkânı sağlayan uygulama, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç olmaksızın çalışıyor.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK ÇÖZÜM

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beytur, “Türk Telekom olarak geniş kitlelere fayda sağlayacak projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Üniversite ve sanayi işbirlikleriyle yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın yenilikçi ürün ve servislere dönüşmesini önemsiyoruz” dedi. Yeni geliştirilen göz hareketi ile bilgisayar kontrolü çözümünün ALS ve felç hastaları için önemli bir yaklaşım olduğunu söyleyen Beytur, “Bu çalışmanın, hastaların yaşam kalitesini artıracağına inanıyoruz. Gözlük gibi harici bir ekipmana ihtiyaç olmadan, doğrudan bilgisayarın kamerasıyla göz hareket takibinin yapılabilmesine imkân sağlayan bu çözüm, hastaların bilgisayarlarını daha kolay ve rahat bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor” diye konuştu.