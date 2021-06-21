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Ekonomi
Haber Giriş: 21.06.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Kartta Maskeleme Teknolojisi Türkiye’de

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Artan e-ticaret alışverişlerinde hem tüketiciyi hem de işletmeyi koruyan Mastercard’ın küresel Maskeleme Teknolojisi (Tokenization) Türkiye’de de kullanıma sunuldu. Türkiye’de ilk defa Mastercard ve Garanti BBVA iş birliğiyle, BonusFlaş uygulaması üzerinden hizmete erişen yeni teknolojiyi Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer ile konuştuk. (Sponsorlu İçerik)

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