Kartta maskeleme teknolojisi Türkiye’de

Bu teknolojiyi, Türk kart sahiplerinin, yurtdışı internet sitesi ya da mobil uygulamalarda kartlarını kaydederek gerçekleştir-dikleri dijital abonelik ve ödeme işlemlerinde kart numarası yerine oluşturulan kart maskesinin (token) saklanmasını sağlayarak, üye iş yerinin gerçek kart bilgisini saklamasının önüne geçiyor. Türkiye’de ilk defa Mastercard ve Garanti BBVA iş birliğiyle, BonusFlaş uygulaması üzerinden hizmete erişen tüketiciler, Mastercard logolu kartlarının uluslararası platformlardaki kullanımını da kontrol edebiliyor. Yeni teknolojiyi Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer ile konuştuk.

Çağrı Bey, tüketici trendlerinde kontrol ihtiyacının arttığını görüyoruz. Sizin de Mastercard işbirliği ile birlikte sunduğunuz yeni çözüm bu anlamda bir ‘ilk’ olma özelliğini taşıyor. Bu yeni hizmet biz tüketicilere neler sunuyor. Garanti BBVA neden bu ürünü çıkardı?

ÇAĞRI SÜZER: Öne çıkan trendlerden bahsedelim. Aslında kontrol ihtiyacının artmasındaki temel sebep, ödemelerin gittikçe daha görünmez oluyor olması. Yani eskiden cebimizde kredi kartı vardı. Bir kasanın önündeyiz alışveriş sırasında karşımızda bir kasiyer olurdu. Dolayısıyla alışveriş sırasında fiziksel olarak bir kart vardı. Değişen dünya ve pandeminin de hızlanması ile birlikte bunun oranı azalmaya başladı. Artık dijital platformlardan alışveriş yapıyoruz. Her dört işlemden bir tanesinin dijital platformlardan, sanal ortamdan geçtiğini görüyoruz. Hatta müşterilerimizin yüzde 70’nin mutlaka sanal ortamlardan alışverişi olduğunu görüyoruz. Bu burada kalmıyor. O alışverişleri yaparken bir sonraki alışverişte daha kolay işlem yapmak için müşterilerimizin kredi kartlarını kayıt ettiklerini görüyoruz. Her dört müşterimizden bir tanesi en az bir dijital platformda kredi kartlarını kaydetmiş durumda. Bu kayıdın nedeni de sonraki alışverişleri daha kolay yapabilme. Sadece öde tuşuna basmak yeterli oluyor. O yüzden o bahsettiğimiz kredi kartını görme ve ödeme yapma ortadan kalkıp, görünmez bir ödeme deneyimi ortaya çıkıyor. Bu da daha fazla kontrol ihtiyacını beraberinde getiriyor.

PLATFORMLARA KAYIT

Buradan sonrasında da işi yurtiçindeki ve yurtdışındaki dijital platformlar olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Çünkü yurtiçinde şunu görüyoruz. Burada pazar yerlerini düşünün, internetten alışveriş yaptığımız ya da diğer işyerlerini. Burada Garanti BBVA’nın Garanti Pay uygulaması var. Müşterilerimiz kartlarını saklamadan dijital platformlardan alışverişlerini bitirebiliyorlar. Ancak yurtdışı platformlarda bu mümkün değil. Nedir bu yurtdışı platformlar. Dizi izleyeceğiz dizi platformlarına kayıt ediyoruz, müzik dinlemek istediğimizde müzik platformlarına kaydediyoruz, oyun oynamak istediğimizde oyun platformlarına kayıt ediyoruz. Profesyoneller olarak linkedine kaydediyoruz. Dolayısıyla kartlarımızın yurtdışında kurulu işyerlerinde de kayıt edilmesi durumu var. Bu da nedir. biz “hali hazırda her dört müşteriden birinin kartı bu platformlarda kayıtlı” diyoruz ya, onların da neredeyse yarısının kartı yurtdışı platformlarda da kayıtlı. Ve bu sayı gittikçe artıyor. Son iki yılda iki katına çıkmış durumda. İhtiyaç da buradan çıkıyor. Kartlarımızı daha görünmez ortamlarda farklı farklı platformlarda kaydediyoruz. O kaydettiğimiz kartlarımız nerede ne kadar kullanılıyor bunu net bir şekilde müşterilerimizin bu detayları görme ihtiyacı ortaya çıktı. Dolayısıyla birazdan anlatacağım ürün bu ihtiyaca hizmet vermek amacıyla ortaya çıkmış bir üründür.

KART NEREDE KAYITLI GÖRÜLEBİLECEK

Bize yeni üründen bahsedebilir misiniz?

ÇAĞRI SÜZER: Garanti BBVA müşterilerine özel BonusFlaş diye bir uygulamamız var. BonusFlaş bugün kart müşterilerimizin ciromuzun yarısına artık ulaştı. Kullanıcı kitlesi olarak. BonusFlaş müşterileri uygulamaya girdiklerinde ‘bana özel’ sekmesine tıkladıklarında kartlarının kayıtlı olduğu yurtdışı platformları görecekler. Kendimden örnek vereyim, kartım iki platforma kayıtlı, bir tanesini geçmişte kaydetmişim, ama sonrasında iptal etmeyi unutmuşum. Diğeri ise benim de kayıtlı olduğunu bildiğimiz bir platformdu. Dolayısıyla geçmişte yapılan bir işlem olsa da kart hâlâ oradaysa görmemiz mümkün. Dolayısıyla bizim Mastercard işbirliği ile ortaya çıkardığımız şey, müşterilerimizin yurtdışı platformlarda da nerede kartının kayıtlı olduğunu görmesi, bununla da kalmayıp kartı ödemeye açıp kapatabilmesi, sadece o işyerine özel bunu yapabilmesi, yani benim kartım bir müzik platformuna kayıtlı önümüzdeki ay oradan tekrar abonelik ücretini çekmesinler dediğinizde butonu yana kaydırarak işlemi iptal edebilir ya da bir saniye içinde açmanız mümkün. Ya da tamamen kapatabilirsiniz de. Bu teknolojiyi de Mastercard aracılığıyla, onların yurtdışında bu firmalarla tek tek ortaklık kurması aracılığıyla Türkiye’de müşterilerimize Garanti BBVA’nın BonusFlaş platformu üzerinden sunuyoruz.

KULLANICIYI KORUYOR

Alışık olmadığımız, ilginç bir teknoloji. O kadar çok yurtdışı aboneliğimiz oldu ki kontrol etmekte, takip etmekte zorlanıyoruz. Artık kontrol şansımız olacağı gibi bir de maskeleme teknolojisi sayesinde güvenli alışveriş yapabileceğiz. Yiğit Bey bize bu teknolojiyi anlatabilir misiniz?

YİĞİT ÇAĞLAYAN: Her yere kart bilgisi kaydedince tüketici nezdinde kart bilgilerinin toplanması kullanılması ve korunması konusu çok daha kritik hale geldi. Biz de dünyada Mastercard olarak bu ihtiyacı karşılamak için tokenization olarak adlandırılana Türkçede maskeleme olarak adlandırdığımız bir teknolojiyi hayata almıştık. Bu teknoloji Türkiye’de ilk kez Bonus Mastercard kullanıcıları için online alışverişlerde hayata geçti. Peki nasıl çalışıyor? Çok kısa bir şekilde onu anlatayım. Bugün bir kart kullanıcısı yurtdışındaki platformlardan birine kartını kaydetmek istediğinde artık sistem Mastercard’a bağlanıyor ve işyerine gerçek kart numarası yerine rastgele, uydurma bir numara veriliyor. Ve ondan sonra bu işyeri tüm tahsilatlarını bu numara ile yapıyor. Ve bir gün bu işyerindeki kart verileri çalınırsa, herhangi bir kopyalama söz konusu olursa o uydurma numaralar başka yerde hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir şekilde işlem, alışveriş yapılamıyor. Bu şekilde de tüm kart kullanıcıları korunmuş oluyor. Fakat tabii tüm bunları yaparken tüketici hiçbirini hissetmiyor. Çünkü arka tarafta inanılmaz bir süreç işliyor. Tüketicinin aldığı fayda güvenlik dışında Çağrı’nın da bahsettiği gibi Bonus Flaş üzerinden tüm kartlarını görüntüleyebilmek, onları kontrol edip yönetebilmek.

Peki Türkiye’de maskeleme teknolojisine sahip Mastercard’ı nereden, nasıl edinebiliriz?

ÇAĞRI SÜZER: Bütün Garanti BBVA müşterileri kredi kartları üzerinde Mastercard logosu varsa zaten otomatik olarak bu programa dahil oluyor. Dolayısıyla BonusFlaşlarını açıp, başka hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadan bu özellikten faydalanabilirler.

NEDEN GELİŞTİRİLDİ

Bu uygulama şu anda yurtdışı aboneliklerde geçerli ve anladığım kadarıyla bir süre sonra yurtiçi uygulamalarında da geçerli olacak. Yiğit Bey, Mastercard olarak sizi bu uygulamayı geliştirmeye iten faktör neydi? Arka planda nasıl bir teknoloji işliyor?

YİĞİT ÇAĞLAYAN: Pandeminin de etkisiyle dijital dünyaya 1.5 yıl gibi kısa bir süre içinde birçok yeni kullanıcı adapte oldu. Hepimiz tüketici olarak kartlarımızı birçok müzik, film, oyun platformlarına kaydeder olduk. Tabii tüm bunlar arttıkça güvenlik içgörüleri, endişeleri de arttı. Bunu karşılamak için tüm dünyada bu işyerlerindeki saklanan kartlar için bu çözümü geliştirdik.

İlk işbirliği neden Garanti BBVA ile gerçekleşti?

YİĞİT ÇAĞLAYAN: Garanti BBVA, Mastercard’ın birçok inovatif ürününü Türkiye’ye sunmakta en eski iş ortaklarımızdan biri. Bu sebeple de yine yeni bir çözümü ilk defa kendileriyle Türkiye’deki kart sahiplerine sunmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. İki markanın inovasyon odaklılığı ve tüketici trendlerini öngörme konusundaki başarısı yenilikçi ve yeni işler sunmamızı sağlıyor. Bu yüzden de bu teknolojinin Garanti BBVA ile yaygınlaşacağına inanıyoruz.

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