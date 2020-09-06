Kartellere ‘pastaneli’ uyarı

Rekabet Kurumu tekel ve kartellere karşı tüketicilerin refahını korumak için kamu spotu hazırlıyor. Konuyla ilgili Anadolu Ajansına bilgi veren Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Rekabet, tüketiciyi koruyan gizli bir kahraman gibidir, bu mesajı kamuoyu ve tüketicilerle etkili biçimde paylaşabilmek adına kamu spotu yaptırma fikrini benimsedik” dedi. Kamu spotunda, tekellerin ve kartellerin yarattığı, tüketici refahını sömüren tekdüze, renksiz ve fakirleştiren piyasa yapılarının, rekabetin ve Rekabet Kurumu’nun en büyük düşmanı olduğu mesajını verdiklerini aktaran Küle, piyasa aksaklığı olarak nitelendirilebilecek bu yapıları önlemenin kurumun en önemli görevi olduğunu vurguladı. Tüketicilere daha müreffeh imkanlar sunan pazarlar oluşturmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini söyleyen Küle, Rekabet Kurumu’nun piyasada oyunun kurallara uygun oynanmasını ve hakkaniyetli biçimde iyi olanın kazanmasını amaçlayan hakem görevi üstlendiğini kaydetti.

TÜKETİCİYİ KORUMA

Küle, şöyle devam etti: “Modern rekabet hukukunun merkezinde tüketici refahı vardır. Herhangi bir sektör kısıtlaması olmadan tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurum, kullandığımız cep telefonu ve mobil hizmetlerden mutfakta tükettiğimiz ürünlere ve kullandığımız elektriğe kadar her alanda tüketicileri koruyan rol üstlenir.” Kurumun son dönemde verdiği kararlarda bunun görülebileceğine işaret eden Küle, koronavirüs salgını döneminde de tüketiciyi korumak adına çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

KURALINA GÖRE OYNANMALI

Rekabet Kurumu’nun, dijital pazarlardan perakende sektörüne kadar her alanda, tüketicilerin refahından çalan tekel ve kartellerin karşısında savaş verdiğini belirten Küle, “Bir futbol maçında kuralların sadece bir takım lehine işletildiğinde bu oyun nasıl zevk vermezse, tekel ve kartellerle oyunun kuralının bozulduğu bir piyasada tüketiciler nezdinde aynı tatminsizliğe yol açar. O nedenle oyunun kurallarına göre oynanması elzemdir. Piyasa ekonomisinin hakemi olarak Rekabet Kurumu da tüketicilerin rekabeti yüksek bir futbol maçından elde ettikleri seyir zevkini pazarlardan da elde etmelerini hedefler. Bu nedenle kamu spotumuzda dediğimiz gibi, rekabet iyidir ve herkes oyunu kurallarına göre oynamalıdır. Aksi halde karşılarında tüketici refahının yılmaz savunucusu olarak Rekabet Kurumunu bulacaklar” diye konuştu.

REKABETİ ARTTIRACAK DÜZENLEMELER

Dijital ekonomi alanında da faaliyetleri olduğunu anlatan Birol Küle, sözlerine şöyle devam etti: “Rekabet Kurumu verdiği kararlarla dijital ekonominin kılcal damarlarına kadar sirayet etti. Bu anlamda da dünyada sayılı rekabet otoritelerinden. Google hakkında verdiğimiz kararlardan, çevrimiçi gıda sipariş platformlarına ve tatil rezervasyonlarına kadar her alanda verdiğimiz kararlarla tüketicilerin refahını korumaya devam ediyoruz. Kararlarımızla da yetinmiyoruz. İnternet üzerinden satışların rekabetçi gücünü arttıracak düzenlemeler yapıyoruz. Hatta dijital ekonomi alanında ve e-pazar yeri platformaları hakkında başlattığımız sektör incelemeleriyle sorunları mercek altına alıyoruz.”

‘İKİ TEMEL HEDEF VAR’

İki temel hedefleri olduğunun altını çizen Birol Küle, bunlardan birincisinin, işlerini dünya standartlarında yapmak, ikincisinin ise ne yaptıklarını topluma daha iyi anlatabilmek olduğunu vurguladı. Rekabet hukukunun etkili olabilmesinin rekabet bilincinin artmasına bağlı olduğunu dile getiren Küle, Türk milletinin hamurunda, kültürel kodlarında yardımlaşma olduğunu, dayanışmaya önem verdiğini belirterek, toplumda rekabetin bazen büyük balığın küçük balığı yutması örneğinde olduğu gibi olumsuz bir anlama bürünebildiğini ifade etti.

REFAHI KORUYORUZ

Bunun da Rekabet Kurumu’nun ve rekabet hukukunun toplum tarafından anlaşılmasını güçleştirdiğini vurgulayan Birol Küle, şunları kaydetti: “Topluma şu mesajı iyi anlatmalıyız. Günümüz piyasa sisteminde tüketicinin en büyük dostu Rekabet Kurumu’dur. Bir yerde Rekabet Kurumu yoksa karteller ve tekeller vardır. Kartel ve tekel demek pahalı ürün, düşük kalite demek. Yani tüketicinin cebinden ve refahından çalmaktır. Rekabet Kurumu rekabeti tesis ederek evvela tüketicinin refahını sağlar. Aynı zamanda piyasalarda hakkaniyetli bir yarış tesis ederek müteşebbisleri ve girişim özgürlüğünü de korur. Rekabet Kurumu, büyük balığın küçük balığı yutması gibi bir duruma yol açmadığı gibi, tam tersine buna izin vermez ve tek amaç olarak tüketicilerin refahını korumayı hedefler.” Kamu spotunda bir mahallede yer alan, ‘Tekdüze Pastanesi’nin sahibi tek olmanın verdiği rahatlıkla müşteri memnuniyetini önemsemiyor. Daha sonra mahalleye açılan ‘Bol Çeşit Pastanesi’ ile rekabet ortamı oluşuyor. Rekabetin gelmesiyle mahalleli daha iyi hizmet ve düşük fiyatla parasının karşılığını alıyor.