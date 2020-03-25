Kartaloğlu: Devlet 11 milyar liralık fedakarlıkta bulundu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, devletin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sadece şubat ayına ilişkin Katma Değer Vergisini (KDV) erteleyerek 11 milyar liralık fedakarlık yaptığını bildirdi.



Kartaloğlu, AA muhabirine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan bazı vergilere ilişkin beyanname ve ödeme sürelerine yönelik erteleme kararını değerlendirdi.



Bu dönemde önceliklerinin mart ayında verilmesi gereken şubat ayına ilişkin bildirimler olduğunu aktaran Kartaloğlu, Gelir İdaresi Başkanlığının bu yöndeki tüm taleplerini ertelediğini söyledi.



E-DEFTER İÇİN DE ERTELEME

Beyannamesi martta verilmesi gereken şubat ayına ilişkin KDV beyanname ve ödeme süresinin 24 Nisan'a ertelendiğini anımsatan Kartaloğlu, aynı şekilde bu ay sonunda verilmesi gereken Ba-Bs formları yanında, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresinin de 30 Nisan'a ertelendiğini belirtti.



Kartaloğlu, damga vergisi ile geri dönüşüm katılım payına ilişkin beyannamelere ilişkin sorunların da çözüldüğüne işaret ederek, geri dönüşüm katılım payının 6 ayda bir beyan edilmesine ilişkin düzenleme yapıldığını ve böylece beyannamelerin temmuz sonunda ötelendiğini anlattı.



“HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE GİB’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”



Şubat dönemine ilişkin sadece muhtasar beyannamesinin verilme süresinde ertelemeye gidilmediğine dikkati çeken Kartaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyan edildiği muhtasar beyannameleri 26 Mart'ta verilecek. Ancak bizim için önemli olan KDV beyannamesinin ertelenmesiydi. Mali müşavirler ve çalışanlarıyla birlikte 500 bin kişi sahada çeşitli belgelere ve müşteriye temas ediyordu. Böylece bu temas büyük ölçüde önlenmiş oldu. Muhtasar beyanname işlemleri uzaktan da yapılabilir, çok fazla belgeye de gerek yok. Devlet, sadece şubat ayına ilişkin KDV'yi erteleyerek 11 milyar liralık fedakarlıkta bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."



Kartaloğlu, şubat ayına ilişkin vergi ve bildirimlerin ardından Kovid-19'dan etkilenen mükelleflerin nisan, mayıs ve hazirana ilişkin muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresinin de 27 Temmuz'a uzatıldığını anımsatarak, böylece aylık ortalama 19 milyar liralık verginin ertelenmiş olacağına işaret etti.

TÜRMOB'un talebi üzerine, Kamu Gözetimi Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu gibi kurumların da ilgili birimlerinin verilme sürelerini bu süreçte ertelediğini aktaran Kartaloğlu, BDDK'nın da rapor ve bildirim sürelerini ertelemesini beklediklerini söyledi.



65 YAŞIN ÜZERİNDEKİ MALİ MÜŞAVİRLERE DE KOLAYLIK



Kartaloğlu, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak vergi mükelleflerinin de beyanname verme yükümlülüklerinin yasak süresi boyunca ertelendiğini de bildirirken, "65 yaşın üzerindeki mali müşavirler ve vergi mükellefleri için de sorun yaşanıyordu. Hem beyanname vermeleri gerekiyordu hem de sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Mali müşavirlerin beyanname gönderme zorunluluğu da yasak süresi boyunca kalmış oldu." diye konuştu.