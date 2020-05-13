Kartallıoğlu: Çiftçilerle sözleşmeli çalışma modeli uyguluyoruz

CarrefourSA, her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, sürdürülebilir tarımı desteklemek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, önceki yıllarda "Yerli Tohum-Taze Mahsul" projesi ile kooperatiflerin çatısı altındaki çiftçilere sözleşmeli çalışma modeli ile verdikleri desteği, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile iş birliği gerçekleştirerek artırdıklarını ifade etti.

Kartallıoğlu şunları kaydetti:



"Alım garantisi ile çalıştığımız sözleşmeli çiftçilere tohumdan ekime, hasattan ürünlerin reyona geliş aşamasına kadar her konuda eğitim desteği vererek ürünlerde verim kaybının da önüne geçiyoruz. Verimliliği, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar'la (TAGEM) birlikte

çalışarak tohumdan filizlenmeye, ilk ekimden hasada ve sonrasında da depolarımızda devam eden sıkı denetimlerle sağlıyoruz. CarrefourSA olarak Türkiye’nin birçok bölgesinden 8 bine yakın çiftçi ile çalışarak aylık ortalama 10 bin tona yakın yaş sebze-meyve alımı gerçekleştiriyoruz. Başta çiftçiler olmak üzere iş birliğimizde emeği geçen herkesin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun."