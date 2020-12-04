Kartal’a 2 milyar liralık proje yolda

Konutta taksitleri 2 yıl ötelediği kampanyayla satışları hızlandıran Emlak Konut GYO yeni bir proje için düğmeye bastı. Şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait İstanbul Kartal’daki 14 taşınmazı satın aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre toplam büyüklüğü yaklaşık 143 bin metrekare olan 14 parsel için ödenen bedel 457 milyon lira oldu. Edinilen bilgilere göre, Emlak Konut yan yana olan 14 parsel üzerinde yaklaşık 1200 konutluk bir proje hayata geçirecek. 2021’de başlaması planlanan projenin değeri ise 2 milyar lirayı bulacak. 2021 yılı ihale takviminde yer alacak taşınmazlar, Kartal E-5 yolu üzerinde yer alıyor.

580 MİLYON KÂR

Emlak Konut GYO’nun 2020 yılı 3. çeyrek kârı 580 milyon TL oldu. 2020’de 3 ihale tamamlayan Emlak Konut’un, şirket payı geliri 1.13 milyar TL olurken ihalelerden elde edilecek satış toplam geliri 2.98 milyar TL olarak açıklandı. Şirket, haziran ayında devreye giren ‘Hayallerini Ertemele Türkiye’ kampanyasıyla zor bir yıl olan 2020’yi verimli geçirdi. Taksitlerin 2 yıl ötelendiği, peşinatın yüzde 5’e çekildiği kampanya sayesinde 9 ayda 10.3 milyar değerinde 8 bin 210 bağımsız bölüm satıldı. Şirket artan konut kredi faizleri nedeniyle kendi bünyeside taksit imkanı sunarak kampanyasına devam ediyor.

Öte yandan Emlak Konut GYO, 4 milyar 889 milyon TL değerinde, 4 milyon 681 bin metrekare ihale edilmemiş arsayı da portföyünde bulunduruyor. Yapımına devam edilen 22 adet arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projelerinde minimum garanti edilen Emlak Konut payı ise 8 milyar 727 milyon TL seviyelerinde.