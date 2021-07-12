Kartal-Esentepe arsasına 1.1 milyarlık teklif

İlk oturumu 30 Haziran’da yapılan ‘Kartal Esentepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi’ ihalesine Yıldızlar İnşaat ve Dağ Mühendislik teklif vermişti. 9 Temmuz’da düzenlenen ikinci oturumda ise isteklilerin yazılı ve nihai teklifleri alındı. En yüksek teklif satış toplam geliri 1 milyar 150 milyon lira üzerinden arsa payı 403 milyon 650 bin lira (yüzde 35.10) ile Yıldızlar İnşaat tarafından verildi. Dağ Mühendislik ise 1 milyar 85 milyon lira satış toplam geliri üzerinden 379 milyon 750 bin lira (yüzde 35) arsa payı teklif etti. Teklifler değerlendirme aşamasında bulunuyor.

TİCARET VE KONUT

İhale edilen arsa toplam 38 bin 334 metrekare büyüklüğe sahip. Emsalin 1.80 olduğu arsada toplam inşaat alanı ise 69 bin metrekare olarak belirlendi. Ticaret ve konut fonksiyonuna sahip alanda karma proje inşa edilecek. Emlak Konut GYO, İstanbul Kartal’da yer alan TOKİ’ye ait 14 taşınmazı geçen yıl 457 milyon lira bedelle satın almıştı. Bu kapsamda toplam 143 bin metrekare alanda yaklaşık 1.200 konutluk bir proje yapılması öngörülüyor. Bu parsellerdeki projelerin değeri ise 2 milyar lirayı bulacak. İhalesi gerçekleştirilen Esentepe parselleri de bu proje kapsamında hayata geçiyor.

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