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Kartal Belediye Başkanlığından 570 m² arsa satışı
Kartal Belediye Başkanlığı mülkiyeti belediyeye ait 570 metrekare arsa niteliğindeki taşınmazın satış ihalesini yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye katılmaları gerekmektedir.
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