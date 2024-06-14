Kart taşımadan kartlı alışveriş dönemi

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Halihazırda online alışverişlerinde de kredi kartı bilgisi girmeden dijital cüzdanlarıyla ödeme yapabilen Hepsipay müşterileri, yeni uygulama ile kredi kartlarını fiziksel alışverişlerinde de kart taşımadan kullanabilecek. Dijital cüzdanda saklanan kredi kartlarıyla POS cihazlarında karekod okutarak ödeme yapılabilecek. Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, “Yakında yurt dışında hızla yaygınlaşan dijital cüzdan deneyimini Türkiye’de kullanıma sunacağız. Bu özellik sayesinde kullanıcılarımız başka hiç bir şeye ihtiyaç duymadan Hepsipay dijital cüzdanlarındaki kredi kartlarını fiziksel alışverişleri sırasında tüm özellikleriyle birlikte kullanabilecekler” dedi. Bayülgen ayrıca, “Getirdiğimiz bu yeniliklerin bizimle çalışacak yeni işletmeler hem yeni müşteri kazanacaklar hem de alışverişe dönüşüm oranlarını arttırarak e-ticaret hacimlerini katlayacaklar” ifadelerine yer verdi.