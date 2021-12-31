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Kart aidatı oyununa dikkat

#Kredi Kartı#Aidat#Banka
Kart aidatı oyununa dikkat

Yıl sonunda kimi bankalar, daha önce alınmayacağını söyledikleri halde, kredi kartı ekstrelerine ‘kart aidatı’ bedeli yansıttı. Üstelik müşteri hizmetlerini arayanlardan, borcu silmek için 9 ay kullanım garantisi istendi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketiciden habersizce ekstreye yansıtılan kart aidatı hukuka aykırıdır. Tüketici itiraz ederek, bu kesintinin iptalini istemeli” dedi.

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BAZI bankaların yıl sonu biterken, maaş müşterisi olan ya da şirketi anlaşmasını sonlandırmış bile olsa, ‘eski koşullarda tüm haklarınızdan yararlanabilirsiniz’ diyerek pazarladıkları kredi kartları için ektsrelere ‘kart aidatı bedeli’ yansıtılmaya başlandı. Dikkatli tüketiciler 307 lira 50 kuruş tutarında aidatları kart ekstrelerinde görüp, bankaların müşteri hizmetlerini ararken bu kez de ‘yeni bir kart çıkarıyoruz, onu kabul eder ve 9 ay kullanırsanız bu borcunuzu iptal ederiz’ pazarlığıyla şaşkına döndü. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bankalar kart aidatını tüketiciye yansıtacağını kart hamiline bildirip, açık onayını almak zorunda. Aksi halde habersizce ekstraya yansıtılan kart aidatı hukuka aykırıdır. Tüketici itiraz ederek, bu kesintinin iptalini istemelidir” diye konuştu.

AİDAT YOK KULLANIN’

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Maaş müşterilerine bir dönem kredi kartları gönderip, ‘istemiyorum, iptal edin’ diyenlere ‘siz kullanın, bunu maaş müşterimiz olduğunuz için ücretsiz gönderdik’ diyen bankalar, şirketlerle maaş anlaşmalarının sona ermesi üzerine ‘3 yıl boyunca tüm haklarınız geçerli olacak, kredi kartınızı da kullanmaya devam edebilirsiniz’ bildiriminde bulundu. Ancak daha yıl bitmeden ekstrelere aidat yansıtan bankalar, itiraz edenlere, “Bu yıl boyunca ayda 400 liralık harcama yapma taahhüdü verirseniz size aidatınızı iade edeceğiz, kartı iptal ederseniz bu ücreti ödemek zorundasınız” yanıtını verdi. Bunun üzerine yıl boyunca karttan 400 lira harcama yapanlar son ekstrede ‘307 lira 50 kuruş kredi kartı aidatı’ bedelini görüp itiraz ettiklerinde ise ‘yeni kartımız çıkıyor, 9 ay boyunca onu kullanmayı taahhüt ederseniz bu aidatı size iade ederiz’ yanıtını aldılar. Peki önümüzdeki yıl benden aidat isteyecek misiniz, sorusuna ise ‘Onu o zaman arkadaşlar sizinle yeniden konuşacaklar’ karşılığını verdiler. “Yeni kartınızı da istemiyorum, bu aidatı ödemeyi de” diyenlere ise ‘üzgünüz bu durumda 307 lira 50 kuruşu ödemek zorundasınız’ karşılığını verdiler.

MAHKEME DURDURDU

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu tür durumlarda tüketicinin aidatı ödememesi gerektiğini belirterek, “Maaş müşterisi olan tüketicinin işvereni, banka ile anlaşmasını sonlandırdıysa bu durumda, bankanın tüketiciye kartına aidat yansıtacağını açıkça bildirip, onayını alması gerekir. Bunu yaptığının ispat yükümlülüğü de bankaya aittir. Bu bildirim yapılmadan, tüketiciden habersizce ekstreye yansıtılan kart aidatı hukuka aykırıdır” dedi. Ağaoğlu, Anadolu 3. Tüketici Mahkemesinin 2018 yılında, tüketiciyle müzakere edildiği ispatlanmadan kart üyelik ücreti alınmasının haksız şart olacağına hükmettiğini anımsattı. Mahkemenin, bankaların kart ücreti için dayanak gösterdiği BDDK düzenlemesinin tüketici mahkemelerini bağlamayacağını hüküm altına aldığını vurgulayan Ağaoğlu, “Mahkeme, Yargıtay kararı uyarınca sadece zorunlu masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak kart üyelik ücretinin zorunlu masraf olmadığını kararlaştırdı” ifadelerini kullandı.

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TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Emsal niteliğindeki 2018 kararından yola çıkarak tüketicilerin bu aidatları ödememeleri gerektiğini belirten Ağaoğlu, nasıl hak arayacaklarını ise şöyle anlattı: “Böyle bir durumla karşılaşan tüketiciler, ekstrelerinin son ödeme tarihinden önce, kendisine kart aidatı yansıtan bankaya yazılı olarak başvurarak kart aidatının kendisine ödenmesini talep etmeli. Banka en geç 30 gün içinde, bir sonraki ekstrede bedeli iade etmeli. Etmez ise Ticaret Bakanlığının Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden Tüketici Hakem Heyetine başvurarak, aidat tutarının iadesine karar verilmesi istenmeli. Tüketici hakem heyetlerine başvurular ücretsiz olup, çıkan kararlar mahkeme kararı hükmünde olacağından, İcra İflas Kanunu hükümlerine göre kararlar yerine getirilir. Tüketici hakem heyetinden olumsuz karar çıktığında ise kararın tebellüğ tarihinden itiraben tüketiciler 15 gün içinde Tüketici Mahkemesi nezdinde itiraz davası açabilirler. Mahkeme masrafları, kaybeden tarafa yüklenip diğer tarafa ödenir.”

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#Kredi Kartı#Aidat#Banka

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