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Hürriyet
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Ekonomi
Davut CAN- Orçun Başer/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 14:17,Son Güncelleme:

Karşıyaka'da tramvay karıştı: Al çekmişsin işte!

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İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından ikmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edildikten savcılık tarafından sonra serbest bırakıldı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Karşıyaka Tramvayı’nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu belirtilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.’ye tepki gösterdi.

Karşıyakada tramvay karıştı: Al çekmişsin işte
Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tramvaydaki diğer kadınların da destek olmasıyla, M.E.’nın telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldığı ve yaşı 18 yaşından küçük olan çocuğun, "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü. Şikayet üzerine, M.E. hakkında soruşturma başlatıldı.
Karşıyakada tramvay karıştı: Al çekmişsin işte
İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen ifadesinde M.E.’nin, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği öğrenildi. Dosyanın incelenmesinin ardından hakim, savcılıkça serbest bırakıldı.

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