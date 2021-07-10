Karşılıksız çekte infaza durdurma

TBMM’nin yaz tatili öncesindeki son gündemi, ekonomi konularını içeren torba yasa teklifi olacak. TBMM’ye dün sunulan teklifle, karşılıksız çekte infaz durdurma hükümlerinin süresi uzatılırken, kapsam da genişletiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara verilecek cezalar ise, 2022 yılına öteleniyor. Teklifle son dönemdeki uyuşturucu operasyonlarıyla dikkat çeken gümrük muhafaza personeline de para ödülü verilebilmesi mümkün hale getiriliyor.

BANKA MECLİS ÜYELİĞİNE AYM AYARI

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Partili vekillerin imzasını taşıyan teklifte birçok düzenleme yer alıyor. Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz haftalarda, öğretim üyelerinin aynı zamanda Merkez Bankası Banka Meclisi üyesi olabilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı’nı iptal etmiş ve kanun çıkarılması gerektiğini belirtmişti. Teklifle bu konuda yasal düzenleme yapılıyor.

REKABET KURULU’NDAN ÖZEL SEKTÖRE GEÇİŞLERE FREN

Bir diğer maddeye göre, Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, son 2 yıl içindeki soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak. Bu kural, soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli ile bu personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili başkan yardımcılarını da içerecek.

Teklife göre, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazı 30 Nisan 2021’e kadar durdurulacak. Bu suçların infazı daha önceki yasal düzenlemeyle 24 Mart 2020’ye kadar durdurulmuştu. Böylece 24 Mart 2020-30 Nİsan 2021 tarihleri arasındaki karşılıksız çek suçları kapsama alınacak. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre de 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılacak. Kalan kısımlar, ikişer ay arayla 15 taksitte ödenebilecek. Ödemeler zamanında yapılırsa, ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak.

TÜTÜN CEZALARI 2022’YE

Son günlerde sık sık gündeme gelen Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan ve veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara getirilen cezaların yürürlük tarihi 2022 yılına ertelenecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapının engellilere uygun hale getirilmesi için 3 yıl daha ek süre verilecek.

ORMANLIK ALANA HAVA AYRIŞTIRMA TESİSİ

TEKLİFTE yer alan bazı maddeler de şöyle:

Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalardan, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında her bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için bir mali yıl için 6 milyon TL’yi geçmemek üzere ücret talep edilebilecek. Yetkililer söz konusu ücretlendirmenin hali hazırda yapıldığını, yasal altyapının böylece güçlendirildiğini belirtiyor.

Ormanlık alanlara yapılabilecek tesisler arasında hava ayrıştırma tesisleri de ekleniyor.

KAMUDAN İHRAÇ DÜZENLEMELERİNE 3 YIL UZATMA

GÖZALTI sürelerinin belli suçlarda yakalama anından itibaren 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün olması ve bu sürelerin en fazla iki defa uzatılabilmesine ilişkin madde 3 yıl daha uzatılıyor. Bu düzenlemenin süresi 25 Temmuz’da sona eriyordu. Benzer şekilde terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmamasına ilişkin düzenlemelerin süresi de 3 yıl daha uzatılacak. TMSF’nin şirketlere kayyum olarak atanabilmesine ilişkin düzenleme de 3 yıl daha yürürlükte olacak.

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