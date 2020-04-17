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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 07:19,Son Güncelleme:

Karsan üretime başlayacak

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Karsan üretime başlayacak
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Karsan Otomotiv, 20 Nisan 2020 tarihi itibarıyla bazı üretim birimlerinde minimum çalışan sayısıyla ve resmi makamlarca önerilen tedbirlere uyularak üretime kısmi olarak başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde; Şirketimizin 26 Mart 2020 ve 8 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamalarında detaylı olarak duyurulduğu üzere, şirketimizin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetlerine 1 Nisan 2020 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında ara verilmiş ve sonrasında söz konusu verilen ara, sürece ilişkin risklerin devam etmesi sebebiyle 20 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında, 20 Nisan itibarıyla bazı üretim birimlerinde, minimum çalışan sayısıyla ve resmi makamlarca önerilen tedbirlere uyularak üretime kısmi olarak başlanmasına karar verildiği, gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacağı bildirildi.

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