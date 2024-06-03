×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Karpuz tarlada 7 liraya geriledi

Güncelleme Tarihi:

#Karpuz#Fiyat#Adana
Karpuz tarlada 7 liraya geriledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 09:33

Hasadın sürdüğü coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun tarlada kilogram fiyatı 7 liraya kadar geriledi.

Haberin Devamı

Türkiye karpuz üretiminin ortalama yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Adana'da tescilli ürünün hasadı sürüyor. Kentte yaklaşık 105 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 700 bin ton bekleniyor.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Tarlada ilk hasatta kilogram fiyatı 11-12 liradan satılan karpuz, şu anda 8 liradan tüccara satılıyor. Tescilli Adana karpuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da ihraç ediliyor.

“ÇİFTÇİMİZİN PARA KAZANMASINI BEKLİYORUZ”

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Mayıs ayının ilk haftasında karpuzun kilogram fiyatı 11-12 liradan piyasaya girdi. Ancak şuanda karpuz fiyatı 7 liraya kadar düştü. Eğer karpuz 7 liranın altına düşerse çiftçi ancak maliyetini kurtaracak. Biz çiftçimizin para kazanmasını bekliyoruz. Son 3 yıldır çiftçi karpuzdan umduğunu buldu” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“HAVALAR ISININCA TÜKETİM BOLLAŞACAK”

Havaların ısınmasıyla karpuz tüketiminin artacağını ve fiyatların yükseleceğini vurgulayan Doğan, “Şu anda ülkemizin 21 ilinde halen yağışlar sürüyor. Havalar ısınınca tüketim bollaşacak. Ovada da karpuz çıkınca fiyatların daha iyi olacağını bekliyoruz. Bu sene karpuz ekim alanı yüzde 25 arttı. Eğer fiyatlar böyle devam ederse gelecek sene ekim alanı daha da artacaktır” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karpuz#Fiyat#Adana

BAKMADAN GEÇME!