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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Karpuz ithalatında gözetim uygulaması

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Karpuz ithalatında gözetim uygulaması
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Gümrük kıymeti ton başına 300 doların altında olan karpuz ithalatında, ithalatta gözetim uygulamasına gidilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük kıymeti ton başına (brüt ağırlık) 300 doların altında olan karpuzların ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Söz konusu ürün, yalnızca Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilebilecek. Gözetim Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılabilecek.

Başvurulara ilişkin belgelerin asılları bakanlık tarafından istenebilecek. Eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge aranabilecek.

Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenecek ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulacak.

Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde bunlar giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmeyecek.

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