Karma çalışma kalıcı oluyor

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Bu süreçte, uzaktan çalışma modelinin sonucunda çalışanların şirket kültürüne olan bağlılık ve aidiyet hissinde azalmanın gözlemlenmesi ofislerin varlığının öneminin ön plana çıkmasındaki en önemli etken oldu. Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarında faaliyet gösteren Cushman & Wakefield’in hazırladığı rapora göre yerli ve yabancı birçok şirket haftada 2 veya 3 gün ofise gelinen karma çalışma modelini benimsedi. Üstelik karma modelin pandemi sonrası süreçte de kalıcı olması planlanıyor. Rapora göre üçüncü çeyrekte ofis pazarına yeni arz eklenmezken, İstanbul ofis pazarında genel arz 6.5 milyon metrekare olarak aynı seviyede kaldı. Üçüncü çeyrekte kaydedilen kiralama işlemleri yaklaşık 64 bin 18 metrekare olarak gerçekleşirken, ocak-eylül ayları arasında gerçekleşen kiralama işlemleri toplamda 178 bin 759 metrekare oldu. İşlemlerin yüzde 84.9 oranında büyük çoğunluğunu ‘yeni kiralama’ anlaşmaları oluşturdu.

KALİTELİ ALTYAPI

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“Yerel firmaların ofise dönüş süreci içerisinde uluslararası firmalara oranla daha hızlı tepki verdikleri ve ana talebin daha kaliteli teknolojik alt yapıya sahip binalara kaydığı gözlemlendi” denilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Karma çalışma modeli ofis tasarımlarının yeniden şekillenmesini sağlamış ve sağlıklı çalışma alanı ihtiyacı, nitelikli ve yüksek kaliteli ofis mekanlarına olan talebi arttırmıştır. Bugün gelinen noktada, üretkenliğin teşvik edildiği, inovasyon, sosyalleşme ve işbirliğinin ön planda tutulduğu tasarımlar ile kurum kültürünün gelişimine katkı sağlayan ve aidiyet hissi yaratan mekanların yaratılması ofisin etkin kullanımı açısından önem arz etmektedir.

Yüksek enflasyon ve kur baskısı nedeniyle neredeyse iki yıldır sabit kalan liste fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başlamıştır. Ancak TL bazında, enflasyon oranının altında bir oran ile de olsa kiralarda artış gözlemlenmekte ve artışın devam etmesi beklenmektedir. Bu durum, arz ve talep dengesinin yavaş da olsa orta ve uzun vadede dengeleneceğini göstermektedir.”

OFİS KİRALARI

Rapora göre İstabul Levent’te ofislerin birincil aylık metrekare kirası 190 TL, Esentepe-Gayrettepe’de 105 TL, Maslak’ta 110 TL, Anadolu yakasında 145 TL, İzmir’de 90 TL ve Ankara’da 70 TL oldu. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin (İFM), 2022 yılında tamamlanmasıyla pazara yaklaşık 1.5 milyon metrekare arz ekleneceği bilgisine yer verilen raporda, bu arzın yaklaşık yüzde 50’sinin kamu bankaları ve finansal kurumlar tarafından kullanılacağı belirtildi.