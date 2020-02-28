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Ekonomi
Haber Giriş: 28.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kariyer Fuarı için gün sayılıyor

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Kariyer Fuarı için gün sayılıyor
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Bu yıl Ege Üniversitesi (EÜ)’nin koordinatörlüğünde “Yetenek Her Yerde” temasıyla yapılacak ve öğrencileri iş ve staj imkanı için firmalarla buluşturacak olan “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı” için hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteği ile Ege Üniversitesi (EÜ) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’20” (EGEKAF) 20-21 Mart tarihlerinde Kültürpark Fuar Alanı’nda gerçekleşecek. Fuara ilişkin açıklama yapan Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı bu yıl 20-21 Mart 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark Fuar alanında Ege Üniversitesi tarafından bölgedeki diğer 16 paydaş üniversite ile ortak etkinlik yapmaları konusunda yetkilendirilmiştir. Ev sahibi ve koordinatör üniversitesi olarak hazırlıklarımızı kız kesmeden sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceğinde hayati rol oynayacak gençlerimiz için önemli bir fırsat sunacağına inandığımız fuarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

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